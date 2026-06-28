El nuevo apodo que le puso el DT de Portugal a la Selección Colombia en el Mundial

Conoce cuál fue el nuevo y sorpresivo apodo que el DT de Portugal le puso a la Selección Colombia tras perder el liderato en el Mundial 2026.

Un entrenador o jugador más del Mundial 2026 que se rinde ante el nivel de la Selección Colombia. Roberto Martínez, DT de Portugal, habló de la ‘Tricolor’ tras el empate en la última fecha del Grupo K y apareció con un nuevo apodo que ilusiona para los 16avos de final.

Colombia venía de ser bautizada por Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, como un “equipazo” luego de la victoria 3-1 de la ‘Tricolor’ en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial. Luego, fue Chancel Mbemba, capitán de República Democrática del Congo, quien se rindió ante el seleccionado colombiano con otro apodo. ¿Faltaba alguien más?

Justo antes de que Cristiano Ronaldo también bautizara a la Selección Colombia con un apodo por el nivel que mostró en el 0-0 con Portugal del 27 de junio, Roberto Martínez asistió a conferencia de prensa y elogió de tal forma al equipo colombiano que apareció con un nuevo sobrenombre. ¡Los elogios no paran!

El DT de Portugal y un nuevo apodo a la Selección Colombia

Roberto Martínez y jugadores de Colombia. (Foto: Getty Images)

“Intentamos ganar, pero no era eso lo que queríamos. Necesitamos respetar a Colombia; son un equipo de gran calidad. Para nosotros, era importante dar tiempo de juego a los jugadores; utilizamos a 21 jugadores. La Copa del Mundo trae partidos como estos que no salen como uno planea. Pero necesitamos estar listos para adaptarnos. El equipo respondió bien durante todo el partido. Colombia tuvo muchos disparos de larga distancia. Fue un partido en el que necesitábamos defender nuestra área, y lo hicimos muy bien”, dijo el técnico de la Selección de Portugal.

Estos son los rivales de Colombia y Portugal en los 16avos de final del Mundial 2026

Mientras Portugal enfrentará a Croacia el jueves 2 de julio a las 6:00 P.M. (hora colombiana) en el estadio BMO Field, de Toronto, por una de las llaves de los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección Colombia se medirá ante Ghana el viernes 3 del mismo mes a las 8:30 P.M. en el estadio Arrowhead, de Kansas City.

Publicidad

Encuesta¿Cuál ha sido el mejor apodo que le han puesto a Colombia en el Mundial? ¿Cuál ha sido el mejor apodo que le han puesto a Colombia en el Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave