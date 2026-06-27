La primera publicación de Cristiano Ronaldo tras el gol que le anularon a Colombia vs. Portugal

Mira la primera publicación de Cristiano Ronaldo tras el polémico gol anulado a la Selección Colombia en el empate 0-0 contra Portugal.

De un momento a otro, se paró el grito de gol de los hinchas colombianos. Primero fuer el árbitro Alireza Faghani y después lo confirmó el VAR. La Selección Colombia empató 0-0 con Portugal luego de un polémico gol anulado a Dávinson Sánchez y, acto seguido, apareció una primera publicación de Cristiano Ronaldo.

Luego de un primer tiempo en el que ambos equipos tuvieron una ocasión clara de gol con tiros de Jhon Aias y Bruno Fernandes, llegó una segunda etapa donde Colombia estuvo muy bien en defensa y fue el equipo que hizo más para llevarse el marcador. Cristiano no la pasó nada bien…

El 0-0 terminó en polémica… A la Selección Colombia le anularon un gol de Dávinsón Sánchez al primer minuto de adición del segundo tiempo por un fuera de lugar milimétrico. No alcanzaó a pasar más de una hora después de esta jugada y apareció una primera publicación de Cristano Ronaldo. ¿Casualidad o Causalidad?

La primera publicación de Cristiano tras el gol que le anularon a Colombia

Cristiano Ronaldo y el gol anulado a Colombia. (Foto: Getty Images)

Lejos de querer entrar en polémica, la primera publicación de Cristiano tras el polémico gol anulado a Colombia prefirió centrarse en que Portugal sigue adelante en el Mundial 2026 tras clasificar a los dieciseisavos de final como segundo del Grupo K. “Seguimos juntos”, publicó CR7 en Instagram con cinco fotografías del partido ante la ‘Tricolor’.

Post de Cristiano tras el 0-0 con Colombia. (Foto: Insstagram / @cristiano)

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