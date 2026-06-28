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Mundial 2026

Cristiano Ronaldo no dudó y le puso este apodo a la Selección Colombia tras perder el Grupo K con Portugal

Conoce el sorpresivo apodo que Cristiano Ronaldo le puso a la Selección Colombia tras perder el liderato del Grupo K con Portugal en el Mundial.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.
© Getty ImagesJames Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

Era la voz que más esperaban los periodistas y, en esta ocasión, habló muy poco. Portugal empató con la Selección Colombia, perdió el Grupo K con el equipo colombiano, pero Cristiano Ronaldo no dudó en ponerle un gran apodo a la ‘Tricolor’ en el Mundial 2026.

A pesar de que Portugal tenía la necesidad de ganar para terminar como primera de grupo y así jugar en los 16avos de final contra uno de los ocho mejores terceros del Mundial, fue Colombia quien salió a imponer condiciones. Cristiano lo reconoció en público.

En el empate 0-0 del 27 de junio, la Selección Colombia terminó con dos ocasiones claras, 24 tiros totales, seis disparos a puerta y un Xg (goles esperados) de 1.70. Si hubo un equipo que mereció la victoria fue el colombiano y las siete palabras que dijo Cristiano Ronaldo lo iban a confirmar.

Cristiano Ronaldo le puso este apodo a la Selección Colombia

Jugada de Cristiano ante Colombia. (Foto: Getty Images)

Jugada de Cristiano ante Colombia. (Foto: Getty Images)

“Un equipo muy bueno, fuerte. Muy fuerte, dijo Cristiano sobre Colombia luego del empate con Portugal que los hizo perder el Grupo K del Mundial 2026. Terminaron clasificando a los dieciseisavos de final en la segunda posición y ya tienen rival confirmado.

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El rival de Portugal de Cristiano en los 16avos de final del Mundial 2026

Mientras la Selección Colombia jugará ante Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de junio a las 8:30 P.M. (hora colombiana), el rival de Portugal de Cristiano Ronaldo será Croacia el jueves 2 del mismo mes a las 6:00 P.M.

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En resumen

  • “Un equipo muy bueno, fuerte. Muy fuerte”, así definió Cristiano Ronaldo a la Selección Colombia tras el final del partido.
  • Liderato tricolor: El empate 0-0 significó que Colombia se quedó con el primer lugar del Grupo K en el Mundial 2026.
  • El destino de Portugal: Tras este resultado, el equipo portugués clasificó a los dieciseisavos de final en la segunda posición y ya tiene a su próximo rival confirmado
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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