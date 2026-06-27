La Selección de Ecuador ya sabe que jugará contra México en el Mundial 2026; y ahora también se ha confirmado el teórico camino que debería hacer si quiere ser campeón del mundo. A ‘La Tri’ le tocaría un camino muy complicado para llevarse este título.

Después de que prácticamente estén decididos los 16avos del Mundial 2026, la Selección de Ecuador tendría que jugar estos partidos contra los siguientes rivales para sumar su primera copa del mundo, siempre y cuando se cumpla la lógica:

16avos: México

México 8vos: Inglaterra

Inglaterra 4tos: Brasil

Brasil Semifinales: Argentina

Argentina Final: Francia o España

Un camino muy complicado para Ecuador, donde prácticamente desde octavos de final jugaría contra campeones del mundo, y también se mediría a dos rivales sudamericanos como Brasil y Argentina. Aunque ‘La Tri’ ya demostró su gran confianza y poder, tras vencer a Alemania en el último partido de su grupo.

Ecuador apunta, como ha dicho Beccacece y la FEF, al mejor Mundial de su historia y para eso el equipo nacional tendría que llegar a cuartos de final, donde teóricamente debería jugar contra Brasil. Para esto también debe cobrarse revancha y eliminar a Inglaterra en octavos.

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¿Cuándo juega Ecuador contra México en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador jugará contra México el próximo martes, 30 de junio de 2026. Este partido se jugará desde las 20H00 (EC), y promete ser un encuentro muy intenso donde ambas selecciones se jugarán el todo por el todo en la Copa del Mundo.

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En síntesis: