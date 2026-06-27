La prueba reina que demuestra si el gol de Colombia a Portugal era valido en el Mundial

En el empate entre la Selección Colombia y Portugal hubo una gran polémica: el gol anulado a Dávinson Sánchez. Cuando todos los hinchas colombiano estaban celebrando la anotación, el juez de línea levantó la bandera y anuló el gol. Ante las grandes que surgieron al respecto, ya apareció la prueba reina que demuestra si la anotación fue valida.
Por qué calza tanto! 🤦🏽♂️🤦🏽♂️ pic.twitter.com/GLZ9XkjQMX— Hassam (@oficialHASSAM) June 28, 2026
FIFA enciende la fiesta de la Selección Colombia: La buena noticia que le dio tras el 0-0 con Portugal
En síntesis
- Gol invalidado: El juez de línea levantó la bandera en plena celebración, ahogando el grito de gol.
- Incertidumbre: La decisión arbitral generó grandes dudas y controversia de forma inmediata.
- La “prueba reina”: Ya salió a la luz la evidencia definitiva que revelará si la anotación debió subir al marcador.