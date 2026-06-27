La prueba reina que demuestra si el gol de Colombia a Portugal era valido en el Mundial

¿Nos robaron una victoria histórica ante CR7? Conoce la polémica prueba reina del VAR que define si el gol de Colombia a Portugal era válido.

En el empate entre la Selección Colombia y Portugal hubo una gran polémica: el gol anulado a Dávinson Sánchez. Cuando todos los hinchas colombiano estaban celebrando la anotación, el juez de línea levantó la bandera y anuló el gol. Ante las grandes que surgieron al respecto, ya apareció la prueba reina que demuestra si la anotación fue valida.

En síntesis