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Mundial 2026

La prueba reina que demuestra si el gol de Colombia a Portugal era valido en el Mundial

¿Nos robaron una victoria histórica ante CR7? Conoce la polémica prueba reina del VAR que define si el gol de Colombia a Portugal era válido.

A Dávinson Sánchez le anularon un gol vs. Portugal.
© Getty ImagesA Dávinson Sánchez le anularon un gol vs. Portugal.

En el empate entre la Selección Colombia y Portugal hubo una gran polémica: el gol anulado a Dávinson Sánchez. Cuando todos los hinchas colombiano estaban celebrando la anotación, el juez de línea levantó la bandera y anuló el gol. Ante las grandes que surgieron al respecto, ya apareció la prueba reina que demuestra si la anotación fue valida.

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En síntesis

  • Gol invalidado: El juez de línea levantó la bandera en plena celebración, ahogando el grito de gol.
  • Incertidumbre: La decisión arbitral generó grandes dudas y controversia de forma inmediata.
  • La “prueba reina”: Ya salió a la luz la evidencia definitiva que revelará si la anotación debió subir al marcador.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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