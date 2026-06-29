La FIFA le dio a Ecuador una gran noticia para jugar su partido contra México en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador jugará contra México en los 16avos del Mundial 2026, en un encuentro donde ya se avisó que el equipo nacional tiene “todo en contra”. Además, hay una gran polémica con las entradas, puesto que, se especulaba que ‘La Tri’ casi no iba a tener hinchas.

Sin embargo, este lunes, 29 de junio de 2026, se confirmó que la Selección de Ecuador recibió una “ayuda” de FIFA en este aspecto. Puesto que, por reglamento a ‘La Tri’ le corresponde más de 6 mil entradas para sus aficionados en este encuentro ante los anfitriones y esto finalmente se ha concretado.

Diferentes reportes de prensa confirman que la FIFA ya le entregó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol más de 6 mil entradas para que estas se las venda a sus aficionados. La venta y distribución de las mismas se estaría dando en estas horas para el partido contra México.

‘La Tri’ viene jugando como “local” en la fase de grupos, puesto que, en todos los estadios donde jugó hubo más hinchas ecuatorianos que los de sus rivales. Es más ante Alemania, en New Jersey, Ecuador prácticamente fue local por la gran cantidad de aficionados que tuvo en cancha.

Así estaba el estadio en el último partido de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ahora Ecuador deberá jugar contra México en un partido que pinta para muy intenso y polémico. Además, la rivalidad entre las dos selecciones viene creciendo en los últimos años. Se vieron por última vez de manera oficial en la Copa América 2024, donde con un empate ‘La Tri’ eliminó a ‘El Tri’.

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¿A qué hora jugarán Ecuador contra México y qué canal lo pasa?

La Selección de México contra Ecuador jugarán el próximo martes, 30 de junio de 2026. El partido comenzará desde las 20H00 (EC) y el encuentro se podrá ver por:

DGO, DSports, Paramount+, Teleamazonas y Disney+ Premium

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En síntesis:

La Selección de Ecuador jugará contra México por los 16avos de final del Mundial.

jugará contra México por los 16avos de final del Mundial. La FIFA entregó más de 6 mil entradas a la FEF para la hinchada ecuatoriana.

a la FEF para la hinchada ecuatoriana. El partido frente al combinado azteca se disputará este martes 30 de junio de 2026.