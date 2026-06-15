¿Cómo le fue a Ecuador tras debutar con derrota en la historia de los Mundiales?

No es la primera vez que Ecuador empieza con derrota un Mundial. Los precedentes, tajantes para el equipo de Sebastián Beccacece.

Golpe duro para Ecuador. La derrota ante Costa de Marfil en una jornada sin puntería para los de Sebastián Beccacece obliga a sumar un mínimo de 4 puntos ante Curazao y Alemania para no sufrir pensando en los 16 avos. Así le fue a la Tri cuando empezó con derrota en su participación por las Copas del Mundo.

No es la primera vez que ocurre. Tanto en Corea y Japón 2002 como en Brasil 2014 Ecuador comenzó su paso por la Copa del Mundo con derrota. El 2-0 sufrido contra Italia en Asía fue respondido con otra derrota por 2-1 ante México y luego con un triunfo por la mínima ante Croacia. Se culminaba dicha edición como colero de zona.

En Brasil 2014 el final no sería distinto. El 1-2 sufrido vs. Suiza encontraría respuesta días más tarde con un triunfo por el mismo resultado ante Honduras. En la última fecha, la Tri no podría pasar del empate ante Francia y terminaría como tercero de su grupo y dos puntos por debajo de su primer rival. Si, siempre que se perdió el primer partido, Ecuador no jugó rondas de eliminación directa.

El resto de los debuts son más que recordados. Tras vencer por 2-0 a Polonia en Alemania 2006, Ecuador llegaría a octavos y donde solo un tiro libre de David Beckham le sacaría el sueño en el que estaba el combinado sudamericano. Cuatro años atrás y pese a conseguir la victoria en el partido inaugural frente a Qatar por 2-0, el empate ente Holanda y la derrota vs. Senegal también sacarían al conjunto dirigido entonces por Gustavo Alfaro en las primeras de cambio.

Suiza n 2014, última vez que Ecuador empezó el Mundial con derrota: GETTY

En este Mundial de 48 equipos y con 8 de los mejores terceros clasificándose, la cosa promete algo más que en otros contextos. Ecuador sabe que tendrá que sumar en los dos partidos que tiene por delante para no sufrir. Primero habrá que medir fuerzas con Curazao el día 20 de junio en Kansas para luego el 25 jugarse todo ante Alemania en el MetLife Stadium. La Tri, a romper su racha de eliminaciones tras perder el primer partido del Mundial.

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Beccacece considera injusta la derrota

Ecuador tuvo de todo para vencer. Los palos del primer tiempo y la falta de puntería fueron el punto clave de una jornada donde Costa de Marfil aguantó los embistes de la Tri. Beccacece no duda que sus hombres merecían sumar en un Financial Field de Filadelfia donde ante 68.274 espectadores no se consiguió el primer gran objetivo.

“En el segundo tiempo ajustamos lo que teníamos que ajustar y teníamos controlado para sacar, al menos, un empate…Hicimos un gran desgaste ante un gran rival. El resultado final no era el que queríamos, pero es el comienzo y hay que seguir trabajando”, reflexiones del DT argentino tras un inicio que levanta alarmas en toda la Tri.

Datos claves

Ecuador perdió ante Costa de Marfil en su debut mundialista en Filadelfia.

perdió ante Costa de Marfil en su debut mundialista en Filadelfia. Sebastián Beccacece consideró injusto el resultado tras la falta de puntería de su equipo.

consideró injusto el resultado tras la falta de puntería de su equipo. La Tri jugará el 20 de junio contra Curazao y el 25 ante Alemania.