Enner Valencia da la cara tras su fallo y la derrota de Ecuador en el Mundial: “este es el camino…”

Enner Valencia dio la cara tras la derrota de Ecuador y explicó qué pasa con 'La Tri' para los siguientes partidos.

La Selección de Ecuador se llevó una durísima derrota en el Mundial 2026 contra Costa de Marfil. Uno de los jugadores más cuestionados de ‘La Tri’ fue Enner Valencia. El ‘Chivo’ tuvo una clara oportunidad para marcar el primer gol del partido, pero falló.

Después del partido y de la derrota contra Costa de Marfil, Enner aclaró qué pasa con Ecuador: “Este es el camino. Tuvimos muchas situaciones en el primer tiempo, tuvimos 2 o 3 en los travesaños. Pero bueno este grupo se ha caracterizado por salir de situaciones difíciles”, comentó Valencia.

El ‘GOAT’ sabe que ahora Ecuador está muy obligado y por eso avisó cómo serán los siguientes partidos: “Todos los partidos los vamos a jugar de la misma manera, sabemos que nos hubiese gustado sacar un buen resultado hoy, pero no se dio. Vamos a tener una nueva oportunidad en el segundo partido“, agregó Enner.

Ahora Ecuador necesita de manera “urgente” ganarle a Curazao en el siguiente partido y ver cómo quedan en su encuentro la Selección de Alemania contra la Selección de Costa de Marfil. “Tenemos que seguir por este camino”, culminó en su declaración Valencia.

A Ecuador le queda muy larga esta semana tras esta derrota, pero el equipo nacional debe mejorar las sensaciones en los siguientes partidos, o se despedirá rápido en esta Copa del Mundo, teniendo una de las mejores generaciones de su historia.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el Mundial 2026 el próximo sábado, 20 de junio de 2026, cuando enfrente a Curazao desde las 17H00 (EC). Este partido será todo o nada para ‘La Tri’ en la Copa del Mundo.

La tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026

Después de la derrota de Ecuador y la victoria de la Selección de Alemania, así quedó la tabla de posiciones del grupo E:

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