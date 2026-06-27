¡Confirmado! México vs Ecuador por los 16avos del Mundial 2026: día, horarios y canales

Se confirmó el día, horario y canales para ver el partido por los 16avos del Mundial 2026 entre Ecuador y México.

Este sábado 27 de junio de 2026 se confirmó una de las llaves más importantes de los 16avos del Mundial. México y Ecuador se verán las caras en una llave histórica en la siguiente ronda de esta histórica Copa del Mundo para ambas selecciones.

¿Qué día y a qué hora jugarán México vs Ecuador por los 16avos del Mundial 2026?

Ecuador jugará contra México en los 16avos del Mundial 2026 el próximo martes, 30 de junio de 2026. El partido se disputará en estadio Azteca desde las 20H00 (EC). Será el encuentro que cierre la jornada. Estos son los horarios en el resto del Mundo:

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (01/07)

¿Qué canales pasarán el partido de México vs Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Estos son las señales de México y Ecuador que transmitirán los partidos de los 16avos del Mundial 2026:

Ecuador | DGO, DSports, Paramount+, Teleamazonas

México | VIX Premium

Posibles alineaciones de México y Ecuador para los 16avos del Mundial 2026

México | Raúl Rangel, Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

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Ecuador | Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia

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En síntesis: