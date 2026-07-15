¿Por qué no juega Rodrigo De Paul en Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026?

Lionel Scaloni definió la formación titular de Argentina frente a Inglaterra, donde la gran sorpresa es la suplencia del mediocampista del Inter Miami.

Se acabó el misterio en la Selección Argentina: finalmente Rodrigo De Paul no será de la partida en el once titular de la Albiceleste para la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra. El técnico Lionel Scaloni definió la formación que buscará el paso a la final y sorprendió al dejar en el banco de suplentes al mediocampista que ha sido pieza clave en los últimos años.

La decisión del seleccionador responde principalmente a una cuestión táctica. Scaloni apostó por una zona media con Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giuliano Simeone, buscando mayor equilibrio, dinámica y presencia ofensiva por los extremos.

Rodrigo De Paul ha sido pieza clave en el ciclo de Lionel Scaloni (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images).

Otro factor que influyó en la determinación fue el rendimiento mostrado por De Paul en los últimos encuentros de la Copa del Mundo. El formado en Racing no ha logrado exhibir la intensidad y el despliegue que lo caracterizaron en anteriores competencias, y en el Mundial evidenció señales de desgaste físico, donde incluso fue reemplazado prematuramente en los dos últimos dos cotejos de la Albiceleste.

De esta manera, Scaloni decidió darle descanso y relegar a De Paul al banco para apostar por nuevas variantes en un partido de máxima exigencia. Así, el once inicial de Argentina ante los británicos será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter; Lionel Messi, Julián Álvarez.

🏆 #FIFAWorldCup



No hay mejor traje que este manto sagrado 👕🇦🇷



Dejanos un 🩵 si ya tenes tu camiseta puesta para hoy. pic.twitter.com/e59MRC9uwh — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

Publicidad

En síntesis…