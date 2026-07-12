Antes del partido contra Messi, Bellingham ‘jugó’ para Argentina y dejó mal parado al DT de Inglaterra

Conoce los detalles de la polémica de Jude Bellingham en Inglaterra que beneficia a Argentina antes de la semifinal del Mundial 2026.

Dos auténticos partidazos se vienen en las semifinales del Mundial 2026 y para empezar a calentar lo que será el partido Argentina vs. Inglaterra, Jude Bellingham ‘jugó’ para la ‘Albiceleste’, y dejó mal parado al DT de la selección inglesa, Thomas Tuchel, antes del duelo contra Lionel Messi.

Todo tiene una explicación más que lógica… Inglaterra le ganó a Noruega 2-1 en la prórroga con dos goles de Bellingham y a la hora de analizar el partido, Tuchel dijo unas palabras que no le gustaron nada al mediocampista del Real Madrid.

“Nos complicamos mucho la vida. El resultado es fantástico. Estamos entre los cuatro mejores. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos. Nos complicamos la vida con nuestra forma de jugar y con cómo lo hicimos: fuimos descuidados, cometimos muchos errores técnicos, sin la suficiente rapidez y sin la suficiente continuidad (…) A algunos jugadores les ha costado lidiar con las altas temperatura”, dijo Thomas Tuchel y Jude Bellingham iba a explotar en 3, 2, 1…

Bellingham ‘jugó’ para Argentina y dejó mal parado al DT de Inglaterra

Jude Bellingham y Thomas Tuchel. (Foto: Getty Images)

Lejos de responder con diplomacia para no jugar a favor de Argentina antes de la semifinal del Mundial 2026 al crear un ambiente de tensión en la Selección de Inglaterra, Bellingham no se guardó nada y dejó mal parado al DT de la selección inglesa. “Quizás él no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth. No son un equipo fácil contra el que jugar. No se pueden ganar todos los partidos solo con pases largos y 1.000 pases. A veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy (11 de junio)”, dijo el volante.

El rival de Argentina vs. Inglaterra sale de esta semIfinal en el Mundial 2026

Antes de que se juegue el partido Argentina vs. Inglaterra en semifinal del Mundial 2026, miércoles 15 de julio a las 16:00 ARG, Francia y España van a definir el primer finalista de esta Copa Mundial FIFA, ya que juegan el martes 14 del mismo mes a las misma hora (16:00 ARG).

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