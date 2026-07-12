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Álvaro Montero tiene nuevo equipo tras no sumar ni un minuto con Colombia en el Mundial 2026

Álvaro Montero no tuvo minutos en la Selección Colombia en este Mundial 2026 pero ya tendría nuevo equipo en millonario traspaso.

Álvaro Montero tiene nuevo equipo tras no sumar ni un minuto con Colombia en el Mundial 2026
Álvaro Montero tiene nuevo equipo tras no sumar ni un minuto con Colombia en el Mundial 2026

Uno de los jugadores que se quedó con las ganas de debutar en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia fue Álvaro Montero. El arquero no tuvo minutos pero su buen semestre igual le valió tener nuevo equipo.

Finalmente tras semanas de rumores y negociaciones, Álvaro Montero será nuevo arquero de Boca Juniors. El guardameta dejará Vélez Sarsfield tras ser figura del club.

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Vélez lo comprará a Millonarios por 1.4 millones de dólares y lo venderá a Boca Juniors por cerca de 4 millones, generando plusvalía inmediata. Montero se perfila para ser titular.

Montero lleva 1 año y medio en Vélez, dónde ya ganó la Supercopa Argentina, y en poco tiempo le valió el traspaso a uno de los gigantes de Sudamérica. Solo está pendiente los resultados de los chequeos médicos.

En Boca Juniors también recibiría un aumento salarial considerable, con cerca de 1 millón de dólares al año según estimaciones hechas por medios colombianos.

Los números de Álvaro Montero en Vélez

En esta temporada con Vélez, Álvaro Montero ha jugado un total de 17 partidos entre todas las competencias. Recibiendo apenas 13 goles y dejando su arco en 0 en otras 7 ocasiones. Esos números le pueden permitir pelear por la titularidad en el Mundial.

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Álvaro Montero – Colombia.

Álvaro Montero – Colombia.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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