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Mundial 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Se viene una etapa decisiva del Mundial 2026. En la siguiente nota conoce los detalles de la programación de las semifinales entre Francia vs. España e Inglaterra vs. Argentina.

Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
© Gemini IA.Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

El Mundial 2026 ingresa a su etapa más crítica y complementaria. Luego de más de un mes de ardua competencia y prácticamente de ver partidos todos los días desde el pasado 11 de junio, ahora se vienen las llaves de semifinales que sin duda alguna paralizarán a todo el planeta. Ahora podrás conocer a detalle cuándo, dónde y a qué hora se disputarán los encuentros estipulados.

La primera llave de semifinales del Mundial 2026 se jugará entre Francia vs. España y está programado para el martes 14 de julio en el Estadio Dallas (AT&T Stadium). Los actuales subcampeones llegan de eliminar a Suecia, Paraguay y Marruecos; mientras que la ‘Roja’ hizo lo propio frente a Austria, Portugal y Bélgica. Es decir, ambas selecciones llegan más que entonadas a este duelo.

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Fuente: Selección Francia.

Fuente: Selección Francia.

El segundo y definitivo cruce por las semifinales del Mundial 2026 se disputará el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium). Los protagonistas serán Inglaterra vs. Argentina en lo que representa ser un encuentro histórico en lo futbolístico y también en lo bélico. Los europeos vienen de imponerse ante Noruega por 2-1 y los albicelestes vencieron 3-1 a Suiza.

Fuente: Fabrizio Romano.

Fuente: Fabrizio Romano.

¿A qué hora se juegan la semifinales del Mundial 2026?

  • 12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España
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¿Dónde ver las semifinales del Mundial 2026?

  • Argentina | DSports y TyC Sports DGO, Paramount+, Disney+ y TyC Sports Play
  • Bolivia | DSports, Unitel, Uno y Tigo Sports DGO, Disney+ y Paramount+
  • Brasil | Sports, SBT, TV Globo, sportv y GETV globoplay y Cazé TV
  • Colombia | DSports, Caracol, RCN y Win Sports DGO, Disney+ y Paramount+
  • Chile | DSports DGO, Disney+ y Paramount+
  • Ecuador | DSports y Teleamazonas DGO, Disney+ y Paramount+
  • Perú | DSports y América TV DGO, Disney+ y Paramount+
  • Uruguay | DSports y Canal 5 DGO, Disney+ y Paramount+
  • Venezuela | DSports y Televen DGO, Disney+ y Paramount+
  • México | Televisa, Univisión, TV Azteca, Canal 5, Las Estrellas, Azteca Uno y Azteca 7
  • Estados Unidos | FOX, FS1, Telemundo y Universo
  • España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus

DATOS CLAVES

  • Francia y España jugarán la primera semifinal el martes 14 de julio.
  • El partido Inglaterra vs. Argentina se disputará en el Estadio Atlanta.
  • Las semifinales comenzarán a las 14:00 horas en el territorio de Perú, Colombia y Ecuador.
Renato Pérez
Renato Pérez
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