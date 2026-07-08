Cuántos partidos faltan para que termine el Mundial 2026

El Mundial 2026 va llegando a su fin. En su primera edición con 48 equipos, esta novedosa Copa del Mundo tiene su cuadro de cuartos de final confirmado y son 8 los partidos que le quedan a la competencia.
Desde este jueves 9 de julio se disputarán los encuentros de cuartos de final, luego vendrán los dos de semifinales (martes 14 y miércoles 15) y finalmente el fin de semana del 18 y el 19 se disputará el partido por el tercer puesto y la gran final del domingo en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.
Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza son los 8 equipos que pelearán por levantar el trofeo el domingo 19, de los cuales 4 ya fueron campeones del mundo y los otros 4 van por su primer gran golpe a nivel mundial.
Radamel Falcao no duda y señala a los responsables de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026
Todos los resultados de octavos de final del Mundial 2026
|Partido
|Resultado
|Canadá vs. Marruecos
|0 – 3
|Paraguay vs. Francia
|0 – 1
|Brasil vs. Noruega
|1 – 2
|México vs. Inglaterra
|2 – 3
|Portugal vs. España
|0 – 1
|Estados Unidos vs. Bélgica
|1 – 4
|Argentina vs. Egipto
|3 – 2
|Suiza vs. Colombia
|0 – 0 (4-3)
Messi, defensor del título con Argentina, va por el bicampeonato (Getty)
Así está el cuadro del Mundial 2026
Así se jugarán las llaves de cuartos de final
Francia vs. Marruecos
- Día: Jueves 9 de julio de 2026
- Estadio: Boston Stadium (Massachusetts)
- Horarios:
- 14:00 hs: México (CDMX), Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua).
- 15:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
- 16:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
- 17:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.
España vs. Bélgica
- Día: Viernes 10 de julio de 2026
- Estadio: Los Angeles Stadium (California)
- Horarios:
- 13:00 hs: México (CDMX), Centroamérica.
- 14:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
- 15:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
- 16:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.
Noruega vs. Inglaterra
- Día: Sábado 11 de julio de 2026
- Estadio: Miami Stadium (Florida)
- Horarios:
- 15:00 hs: México (CDMX), Centroamérica.
- 16:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
- 17:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
- 18:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.
Argentina vs. Suiza
- Día: Sábado 11 de julio de 2026
- Estadio: Kansas City Stadium (Misuri)
- Horarios:
- 19:00 hs: México (CDMX), Centroamérica.
- 20:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
- 21:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
- 22:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.
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