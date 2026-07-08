Cuántos partidos faltan para que termine el Mundial 2026

Entramos en la recta final de la Copa del Mundo y solo quedan 8 de las 48 selecciones que arrancaron un torneo atípico. Lo que le queda a esta cita mundialista.

El Mundial 2026 va llegando a su fin. En su primera edición con 48 equipos, esta novedosa Copa del Mundo tiene su cuadro de cuartos de final confirmado y son 8 los partidos que le quedan a la competencia.

Desde este jueves 9 de julio se disputarán los encuentros de cuartos de final, luego vendrán los dos de semifinales (martes 14 y miércoles 15) y finalmente el fin de semana del 18 y el 19 se disputará el partido por el tercer puesto y la gran final del domingo en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza son los 8 equipos que pelearán por levantar el trofeo el domingo 19, de los cuales 4 ya fueron campeones del mundo y los otros 4 van por su primer gran golpe a nivel mundial.

Todos los resultados de octavos de final del Mundial 2026

Partido Resultado Canadá vs. Marruecos 0 – 3 Paraguay vs. Francia 0 – 1 Brasil vs. Noruega 1 – 2 México vs. Inglaterra 2 – 3 Portugal vs. España 0 – 1 Estados Unidos vs. Bélgica 1 – 4 Argentina vs. Egipto 3 – 2 Suiza vs. Colombia 0 – 0 (4-3)

Messi, defensor del título con Argentina, va por el bicampeonato (Getty)

Así está el cuadro del Mundial 2026

Así se jugarán las llaves de cuartos de final

Francia vs. Marruecos

Día: Jueves 9 de julio de 2026

Jueves 9 de julio de 2026 Estadio: Boston Stadium (Massachusetts)

Boston Stadium (Massachusetts) Horarios: 14:00 hs: México (CDMX), Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua). 15:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. 16:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. 17:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.



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España vs. Bélgica

Día: Viernes 10 de julio de 2026

Viernes 10 de julio de 2026 Estadio: Los Angeles Stadium (California)

Los Angeles Stadium (California) Horarios: 13:00 hs: México (CDMX), Centroamérica. 14:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. 15:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. 16:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.



Noruega vs. Inglaterra

Día: Sábado 11 de julio de 2026

Sábado 11 de julio de 2026 Estadio: Miami Stadium (Florida)

Miami Stadium (Florida) Horarios: 15:00 hs: México (CDMX), Centroamérica. 16:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. 17:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. 18:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.



Argentina vs. Suiza

Día: Sábado 11 de julio de 2026

Sábado 11 de julio de 2026 Estadio: Kansas City Stadium (Misuri)

Kansas City Stadium (Misuri) Horarios: 19:00 hs: México (CDMX), Centroamérica. 20:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. 21:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. 22:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.



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