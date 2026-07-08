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Mundial 2026

Cuántos partidos faltan para que termine el Mundial 2026

Entramos en la recta final de la Copa del Mundo y solo quedan 8 de las 48 selecciones que arrancaron un torneo atípico. Lo que le queda a esta cita mundialista.

La España de Lamine Yamal, gran candidata, eliminó a CR7 y su Portugal.
© GettyLa España de Lamine Yamal, gran candidata, eliminó a CR7 y su Portugal.

El Mundial 2026 va llegando a su fin. En su primera edición con 48 equipos, esta novedosa Copa del Mundo tiene su cuadro de cuartos de final confirmado y son 8 los partidos que le quedan a la competencia.

Desde este jueves 9 de julio se disputarán los encuentros de cuartos de final, luego vendrán los dos de semifinales (martes 14 y miércoles 15) y finalmente el fin de semana del 18 y el 19 se disputará el partido por el tercer puesto y la gran final del domingo en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

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Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza son los 8 equipos que pelearán por levantar el trofeo el domingo 19, de los cuales 4 ya fueron campeones del mundo y los otros 4 van por su primer gran golpe a nivel mundial.

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Todos los resultados de octavos de final del Mundial 2026

PartidoResultado
Canadá vs. Marruecos0 – 3
Paraguay vs. Francia0 – 1
Brasil vs. Noruega1 – 2
México vs. Inglaterra2 – 3
Portugal vs. España0 – 1
Estados Unidos vs. Bélgica1 – 4
Argentina vs. Egipto3 – 2
Suiza vs. Colombia0 – 0 (4-3)
Messi, defensor del título con Argentina, va por el bicampeonato (Getty)

Messi, defensor del título con Argentina, va por el bicampeonato (Getty)

Así está el cuadro del Mundial 2026

Así se jugarán las llaves de cuartos de final

Francia vs. Marruecos

  • Día: Jueves 9 de julio de 2026
  • Estadio: Boston Stadium (Massachusetts)
  • Horarios:
    • 14:00 hs: México (CDMX), Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua).
    • 15:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
    • 16:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
    • 17:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.

España vs. Bélgica

  • Día: Viernes 10 de julio de 2026
  • Estadio: Los Angeles Stadium (California)
  • Horarios:
    • 13:00 hs: México (CDMX), Centroamérica.
    • 14:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
    • 15:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
    • 16:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.

Noruega vs. Inglaterra

  • Día: Sábado 11 de julio de 2026
  • Estadio: Miami Stadium (Florida)
  • Horarios:
    • 15:00 hs: México (CDMX), Centroamérica.
    • 16:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
    • 17:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
    • 18:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.

Argentina vs. Suiza

  • Día: Sábado 11 de julio de 2026
  • Estadio: Kansas City Stadium (Misuri)
  • Horarios:
    • 19:00 hs: México (CDMX), Centroamérica.
    • 20:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
    • 21:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
    • 22:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.

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Pablo Rodríguez Denis
Pablo Rodríguez Denis
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