Antes de enfrentar a Uruguay, De La Fuente no piensa en un cruce con Argentina en 16avos del Mundial

Luis De La Fuente, tajante sobre el escenario que tendrían que enfrentar sus hombres en caso de quedar emparejados con Argentina en 16 avos.

España y Luis De La Fuente lo tienen claro. La vigente campeona de Europa buscará la primera plaza de su zona de grupos ante una Uruguay necesitada de resultados positivos. Ante la posibilidad de tener que enfrentarse con la Selección Argentina en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, su entrenador fue tajante. Guadalajara define buena parte de lo que se viene en el Mundial.

“¿Ser primeros? Nosotros pensamos en ganar. Nada más. Para llegar a la final hay que jugar contra todos. Sólo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. Nunca plantearía un partido de una manera rácana en un Mundial. Sólo sé jugar para ganar. Para ganar y para ser mejor”, empezaba el entrenador de España alrededor de lo que viene por delante.

Muchos sitúan a España como uno de los grandes candidatos junto a Argentina. Se le preguntó al entrenador de los europeos sobre cómo maneja las expectativas alrededor de dicho eslogan y cómo ve que podría cambiar en caso de tener que medirse con la Albiceleste en las primeras eliminatorias: “Es una confianza dentro de nuestras posibilidades que se nos diga favoritos. Hay selecciones tan fuertes como nosotros. Con respeto y humildad, el único partido importante es el de Uruguay. Después ya hablaremos”.

“Necesitamos dar nuestra mejor versión. Cada eliminatoria es más difícil. Nosotros queremos llegar a la final e ir mejorando. El rival va a ser cada vez más duro… Hay una enorme igualdad. Cuesta mucho ganar. A nivel de selecciones la diferencia es mínima”, terminaba Luis De La Fuente en su análisis. No olvidemos que el empate ante los americanos en su debut hace que todavía puedan jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de la zona.

España no teme al favoritismo que tiene en este Mundial: GETTY

Los europeos llegan al encuentro tras empatar frente a los uruguayos en el debut por la ciudad de Atlanta. Días más tarde, en la siguiente jornada, vencerían por 4 a 0 a Arabia Saudita en la primera gran presentación de España en lo que va de la Copa del Mundo. Argentina espera rival en dieciseisavos de final y en La Roja no quieren saber nada de ello.

Publicidad

Los escenarios donde se miden Argentina y España

La ecuación es simple y habla de un contexto donde España tendría que quedar segunda de su grupo. No es algo tan difícil teniendo en cuenta la acumulación de puntos de cada uno de los implicados en esta jornada. Perder con Uruguay y que Cabo Verde no derrote a Arabia Saudita hará que tanto los campeones de la Copa América como del viejo continente se tengan que medir en la primera ronda de eliminación directa de esta edición del certamen.

De la Fuente elogió a Bielsa

“De Bielsa he de decirte que soy un gran admirador. He seguido mucho su trayectoria y estuve cinco o seis meses viendo sus entrenamientos en el Athletic. Es un honor poder jugar contra él”, palabras de un Luis de la Fuente más que elogioso con el exentrenador del que ha sido el equipo de su vida en España. Guadalajara define el futuro de ambos.

Datos claves

El entrenador Luis De La Fuente afirmó que España solo piensa en ganarle a Uruguay.

afirmó que España solo piensa en ganarle a Uruguay. La selección de España suma un empate ante Cabo Verde y una victoria 4-0 ante Arabia Saudita.

suma un empate ante Cabo Verde y una victoria 4-0 ante Arabia Saudita. Un choque contra Argentina en dieciseisavos ocurriría si España termina segunda de su grupo.