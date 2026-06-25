Los 3 jugadores de la Selección Colombia que ya derrotaron a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo aparece en el camino de una Colombia que espera por el duelo en Miami. Solo 3 saben lo que es ganarle.

Colombia y Portugal se encuentran citados este sábado para uno de los partidos del Mundial. Definirán en Miami al vencedor del Grupo K de una Copa del Mundo que poco a poco llega a dieciseisavos. De los dirigidos por Néstor Lorenzo, apenas tres nombres saben lo que es derrotar al mayor goleador en la historia de este juego.

Desde su debut en 2003, Cristiano Ronaldo se ha medido con 9 de los 26 convocados por Lorenzo para esta Copa del Mundo. Muchos pensarán que nombres como James Rodríguez o David Ospina son quienes acumulan victorias ante CR7, pero la realidad apunta más bien a Luis Díaz, Johan Mojica y Dávinson Sánchez.

El primer cafetero de esta convocatoria en derrotar a CR7 fue Dávinson. Ocurrió durante la fase de grupos de la Champions League 2017/2018 que acabaría ganando el Real Madrid. El zaguero, por entonces en el Tottenham, dijo presente en el triunfo de los Spurs por 3-1 en Londres. Es el único invicto ante el luso gracias al 2-2 de dichos equipos en el otro partido de la fase de grupos.

Le siguió días más tarde Johan Mojica. El por entonces lateral del Girona vencería al Real Madrid en Montilivi por 2-1 el 29 de octubre del 2017. Ingresó desde el banquillo en los minutos finales de una jornada que fue la primera victoria de un humilde equipo catalán ante la casa blanca del fútbol. Tuvieron que pasar 5 años para que alguien tomase el relevo.

Es ahí donde surge Luis Díaz. El 17 de febrero del 2021 el Guajiro sería titular durante el Porto 2-1 Juventus de los octavos de final de dicha Champions League. CR7 caería en una eliminatoria donde los lusos se llevarían todo por un global de 4-3 tras el partido de vuelta. Ningún otro cafetero, hasta la fecha, sabe lo que es derrotar al hijo de Madeira. Recordemos que será el primer choque entre ambas selecciones.

Davínson Sánchez, único colombiano invicto ante CR7: GETTY

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“Lo más importante era hoy: ganar para pasar en el grupo y estar preparados para lo que viene. Vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar. Lo logramos, jugué bien, marqué, ayudé y el equipo ha estado muy bien”, la única reflexión de CR7 hasta la fecha sobre lo que será el partidazo de Miami. Veremos, pero se espera que los únicos tres colombianos que le han derrotado en su carrera digan presente en el Hard Rock Stadium.

Los 9 jugadores de Colombia que jugaron vs. CR7

David Ospina : 3 derrotas

: 3 derrotas Santiago Arias : 1 derrota

: 1 derrota Yerry Mina : 1 empate

: 1 empate Johan Mojica : 1 victoria y 1 derrota

: 1 victoria y 1 derrota Davinson Sánchez : 1 victoria y 1 empate

: 1 victoria y 1 empate James Rodríguez : 1 empate y 1 derrota

: 1 empate y 1 derrota Jefferson Lerma : 1 empate y 2 derrotas

: 1 empate y 2 derrotas Luis Díaz : 1 victoria y 2 derrotas

: 1 victoria y 2 derrotas Jhon Córdoba: 4 derrotas

Datos claves

El entrenador Néstor Lorenzo cuenta con solo tres futbolistas que han derrotado a Cristiano Ronaldo .

cuenta con solo tres futbolistas que han derrotado a . El defensor Dávinson Sánchez venció a CR7 con el Tottenham por 3-1 en Londres.

venció a CR7 con el Tottenham por en Londres. Los futbolistas Johan Mojica y Luis Díaz completan la lista de colombianos que ganaron al luso.