¿Dónde y en qué estadio juegan Ecuador vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

Descubre los detalles del recinto deportivo en donde Ecuador y Curazao disputarán uno de los partidos más esperados de la jornada de hoy por el Mundial 2026.

Ecuador y Curazao miden fuerzas el día de hoy en el marco de la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. Con la necesidad de ambas selecciones en conseguir el triunfo luego de perder en el estreno de la competición, a continuación vamos a conocer y detallar sobre el recinto deportivo que albergará este gran partido que desde la previa promete diversas emociones durante el trámite.

El Estadio Kansas City es el elegido para albergar el encuentro entre Ecuador vs. Curazao. Con una capacidad de 76.000 espectadores en la actualidad, este recinto cuenta con un importante récord Guinness por ser el complejo deportivo al aire libre más ruidoso de todo el planeta. Sin duda alguna, una característica más que llamativa y que ahora espera ser comprobada por los hinchas tricolores.

Fuente: Getty Images.

Si bien desde FIFA tomaron la decisión de modificar los nombres de los predios al prohibir patrocinios, el Estadio Kansas City es internacionalmente conocido el GEHA Field at Arrowhead Stadium y es la casa de los Kansas City Chiefs de la NFL de los Estados Unidos. Además, sostendrá 6 partidos del Mundial 2026: 4 de fase de grupos, 1 de dieciseisavos de final y 1 de cuartos de final.

En cuanto a la ubicación exacta del Estadio Kansas City, este recinto deportivo se encuentra situado en la dirección 1 Arrowhead Drive, Kansas City, Missouri 64129. Finalmente, el antecedente más relevante tiene que ver con el triunfo de Argentina por 3-0 frente a Argelia el pasado 16 de marzo y de todas maneras los aficionados ecuatorianos esperan una nueva victoria sudamericana el día de hoy.

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¿A qué hora juegan Ecuador vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (21/06)

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

México | Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium

Perú | DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+

Ecuador | Teleamazonas, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+

Argentina | Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe

Chile | Chilevisión y Canal 13

Estados Unidos | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One

DATOS CLAVES

Ecuador y Curazao se enfrentan hoy por la fecha 2 del Mundial 2026 .

se enfrentan hoy por la fecha 2 del . El Estadio Kansas City albergará seis partidos en total del Mundial 2026 .

albergará seis partidos en total del . A las 19:00 horas comenzará el partido oficial para Ecuador, Colombia y Perú.