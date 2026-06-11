La nueva medida de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, para el Mundial 2026 que sorprende a todos en el país.

Este jueves 11 de junio de 2026 comenzó de manera oficial el Mundial 2026 y en Ecuador también llega con una eliminación de un impuesto. El anuncio lo dio el mismo presidente de la República, Daniel Noboa, y ahora los aficionados podrán disfrutar de un nuevo precio en la cerveza.

En un evento público, el presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó que durante el Mundial se eliminará el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para las bebidas de moderación, incluida la cerveza. Por lo cual, esta última tendrá un precio hasta el 20% más barato.

Los aficionados de la Selección de Ecuador ya han demostrado un importante “cariño” por la cerveza en los Mundiales. Ya en el 2022, cuando enfrentaron a Qatar, y estaba prohibida la venta de este líquido los hinchas gritaban en las canchas: “Queremos cerveza”, en un grito muy viral en ese momento.

La Selección de Ecuador debutará el próximo 14 de junio en el quinto mundial de su historia, pero con la sensación de tener a la mejor generación disponible. Por lo cual, son varios los protagonistas del fútbol que lo ponen como la gran revelación.

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El presidente Daniel Noboa anunció que el Gobierno eliminará temporalmente el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para las bebidas de moderación, incluida la cerveza, durante el Mundial 2026. “A todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a… pic.twitter.com/fQtr17mHbh — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) June 11, 2026

Noboa también hizo este anuncio en medio de su polémica salida del país, puesto que, los siguientes días estará en Estados Unidos y dejará Ecuador. Su agenda no ha sido confirmada, pero estará en ese país justo en los días del debut de Ecuador.

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¿A qué hora juegan Costa de Marfil contra Ecuador y qué canal pasa el partido?

Costa de Marfil enfrentará Ecuador desde las 18H00 (EC) del próximo domingo, 14 de junio de 2026. El partido también se disputará en el estadio de Philadelphia con capacidad para 69.879 aficionados. El encuentro se podrá ver por las siguientes canales:

DSports y DGO

Disney+ Premium

Teleamazonas

Paramount+

Encuesta¿Para qué está Ecuador en el Mundial 2026? ¿Para qué está Ecuador en el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

El presidente Daniel Noboa anunció la eliminación temporal del Impuesto a los Consumos Especiales ( ICE ) para las bebidas de moderación, incluida la cerveza, durante el Mundial.

anunció la eliminación temporal del Impuesto a los Consumos Especiales ( ) para las bebidas de moderación, incluida la cerveza, durante el Mundial. La exoneración tributaria permitirá una reducción de más del 20% en el precio final de estas bebidas y estará vigente hasta el 19 de julio .

en el precio final de estas bebidas y estará vigente hasta el . El primer mandatario realizó este anuncio oficial en El Empalme (Guayas), previo a su viaje programado hacia los Estados Unidos.