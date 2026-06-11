¿Quién es Michael Oliver? El polémico árbitro que pitará el Costa de Marfil vs Ecuador en el Mundial 2026

Se reveló que el árbitro de la Premier League será el encargado de pitar a Ecuador en el Mundial 2026.

Este jueves 11 de junio de 2026 la FIFA confirmó el árbitro que pitará el partido entre Costa de Marfil y Ecuador en el Mundial 2026. El encargado de impartir justicia en este encuentro es el polémico árbitro de la Premier League, Michael Oliver.

El árbitro de la Premier League es muy reconocido por su “flexibilidad” para que los partidos se jueguen y por no pitar aquellas faltas “sencillas” que detengan el ritmo. De ahí que, se espere a priori un partido que se juegue con gran ritmo en el comienzo de la Copa.

Las grandes polémicas de Michael Oliver

En la Premier League, en 2025, la policía tuvo que abrir un caso por amenazas contra su vida después de una serie de partidos polémicos. Aficionados de diferentes equipos lo han cuestionado por sus decisiones. Además, en 2018 fue tendencia mundial por un polémico penal pitado a favor de Real Madrid en Champions League contra Juventus.

Michael Oliver pitará a Ecuador. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, Oliver también será una cara conocida para dos jugadores ecuatorianos que conviven con él en el campeonato inglés como Piero Hincapié y Moisés Caicedo. Los dos jugadores ya lo conocen y han vivido de cerca sus decisiones y la mano en los partidos.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil contra Ecuador y qué canal pasa el partido?

Costa de Marfil enfrentará Ecuador desde las 18H00 (EC) del próximo domingo, 14 de junio de 2026. El partido también se disputará en el estadio de Philadelphia con capacidad para 69.879 aficionados. El encuentro se podrá ver por las siguientes señales:

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