¿Provocó a un argentino? El gesto de Lamine Yamal que no se vio en la final con más de 13 millones de vistas

Conoce el video viral de Lamine Yamal con más de 13 millones de vistas que tuvo un gesto a un jugador argentino en la final del Mundial.

La final del Mundial 2026 sigue dejando detalles que causan furor en las redes sociales. En esta ocasión, Lamine Yamal fue el protagonista con un gesto después del gol de España que llegó a más de 13 millones de vistas, y generó una gran duda: ¿Provocó a un jugador de Argentina?

Yamal no tuvo un gran rendimiento durante todo el Mundial y en especial en la final. Muy pocas veces le ganó el duelo a Nicolás Tagliafico y terminó con tan solo una ocasión clara de gol creada. Quizás por eso llegó el desahogo en el gol que le terminó dando el título a España.

A pesar de que España dominó de principio a fin el partido contra Argentina del 19 de julio, solo pudo abrir el marcardor hasta el segundo tiempo extra de la prórroga con un gol de Ferran Torres. La ‘Albiceleste’ jugaba con diez futbolistas desde el inicio del tiempo suplementario. La reacción de Lamine Yamal iba a llegar en 3, 2, 1…

¿Provocó a un argentino? El gesto de Yamal con más de 13 millones de vistas

Messi y Yamal en la final del Mundial. (Foto: Getty Images)

Un centro llegó al área de Argentina y parecía que el balón salía de la cancha. Sin embargo, Nico Williams confió hasta el final, bajó la pelota y en ese momento apareció Ferran Torres para marcar el gol del título de España. Lamine Yamal tomó el balón, pasó por el lado de Nahuel Molina y lo volteó a ver por un breve momento mientras celabraba la anotación. ¿Lo provocó? El video causó tanta sensación que llegó a más de 13 millones de vistas en X.

Focus sur Lamine au moment du but de Ferran Torres 🎥 pic.twitter.com/dwPZSJxKDd — Vision Blaugrana (@VisionBlaugrana) July 22, 2026

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La primera publicación de Lamine Yamal tras el título de España ante Argentina en el Mundial 2026

Lejos de querer burlarse de la Selección Argentina por la derrota en la final del Mundial 2026, la primera publicación en Instagram de Lamine Yamal tras el título de España fueron siete fotos y ni una sola palabra sobre cosas que pasaron en la consagración del seleccionado español.

Encuesta¿Cuántas ocasiones de gol creó Lamine Yamal en la final del Mundial 2026? ¿Cuántas ocasiones de gol creó Lamine Yamal en la final del Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Post de Yamal. (FotoÇ Instagram / @lamineyamal)

En resumen

El video de Lamine Yamal junto a Nahuel Molina superó 13 millones de vistas .

junto a superó . Ferran Torres marcó el gol del título para España en el tiempo extra.

marcó el gol del título para en el tiempo extra. Lamine Yamal publicó siete fotos en su Instagram tras ganar el Mundial 2026.