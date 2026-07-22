Riquelme reconoce que Messi lo puso a dudar luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

Jugó un Mundial y compartió selección con Lionel Messi. Una voz más que autorizada. Juan Román Riquelme habló luego de la derrota de Argentina contra España en la final de la Copa del Mundo 2026 y reconoció que Leo lo puso a dudar. ¡Oh, oh!

Todo tiene una explicación más que lógica… Riquelme le concedió una entrevista al canal ‘TyC Sports’ y no solo explicó por qué Messi lo pone a dudar luego de hacer un Mundial con ocho goles y una asistencia, también se rindió ante lo hecho por el entenador Lionel Scaloni.

“Scaloni, sin duda, que está entre los mejores entrenadores de la historia de nuestro fútbol. Estamos agradecidos todos los argentinos de las alegrías que nos ha dado él como entrenador, su cuerpo técnico y todos los jugadores. No tenemos otras cosas que decir de todos los muchachos. Me pone muy feliz porque, tanto él como el cuerpo técnico, nos criamos juntos. Nosotros tuvimos la suerte de criarnos juntos con Scaloni, Samuel, Aimar y con Ayala fuimos al Mundial 2006, pero con los otros nos criamos desde los 14 y 15 años. A mí me da mucha felicidad como lo han hecho”, dijo Román antes de explicar por qué Leo Messi lo puso a dudar.

Riquelme reconoce que Messi lo puso a dudar tras la final del Mundial 2026

Juan Román Riquelme y Leo Messi. (Foto: Getty Images)

Lejos de llegar a pensar que Lionel Messi lo puso a dudar para mal luego de la derrota de Argentina contra España en la final del Mundial 2026, Juan Román Riquelme señaló que “todos fuimos afortunados de poder ver a Messi. Cuando tuvimos a Maradona dijimos: ‘No va a aparecer otro igual’. Y apareció este que hasta nos hace dudar si no fue mejor. Así que imaginate la suerte que tenemos todos los argentinos”.

¿Cuántos Mundiales jugó Riquelme con la Selección Colombia?

De esos talentos que los hinchas se quedaron sin ver en más Mundiales. Román solo jugó el Mundial de 2006 con la Selección Argentina y registró tres asistencias en esa Copa del Mundo que llegaron hasta los cuartos de final. Perdieron 5-3 en penal contra Alemania.

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