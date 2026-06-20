Los resultados que necesita Ecuador contra Curazao luego de la victoria de Alemania contra Costa de Marfil

La Selección de Ecuador enfrenta a las 19h00 (hora Ecu, Pe, Col) a la selección de Curazao por la segunda fecha del Mundial 2026, y de reojo vio también el partido entre Costa de Marfil contra Alemania.
Tras el resultado entre europeos y africanos, hay varios escenarios y resultados que necesita la ‘Tri’ para avanzar a los 16vos de final. La obligación de Ecuador no ha cambiado, debe ganar a Curazao.
Con la victoria de Alemania, los europeos están oficialmente en 16vos de final, y Costa de Marfil podría quedar afuera en la última fecha si Ecuador gana a la selección UEFA.
Si hay un empate en la última fecha entre alemanes y sudamericanos, Ecuador necesitaría que Curazao cumpla la hazaña y gane a Costa de Marfil en el cierre del grupo y que los de Beccacece tengan mejor gol diferencia. La fecha final del grupo E se jugará el próximo jueves.
Franck Kessi adelantó a Costa de Marfil. Foto: Getty
Alemania remontó en los minutos finales. Foto: Getty
Posibles alineaciones del Ecuador vs. Curazao por la fecha 2 del Mundial
Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Denil Castillo, Pedro Vite; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata. DT: Sebastián Beccacece.
Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Kenji Gorré. DT: Dick Advocaat.
Canales para ver EN VIVO el Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026
- Ecuador: Señal abierta por Teleamazonas DSports y su plataforma de streaming DGO, y Paramount+.
- Colombia: Win Sports y DirecTV, además de Caracol y RCN en señal abierta y gratuita.
- Perú: DirecTV, además de América TV en señal abierta.
- Chile: Chilevisión y DirecTV, además de streaming por Paramount y Disney+ Premium.
- México: Vía streaming por ViX, y Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7 en señal abierta.
- España: DAZN
- Estados Unidos: Vía streaming Paramount+ y Disney+ Premium, además de la cobertura en español de Telemundo.