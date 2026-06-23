Dónde ver Colombia vs. Congo HOY EN VIVO por el Mundial 2026: Canales y vía streaming

La Selección de Colombia juega la segunda fecha contra RD Congo, los ‘cafeteros’ podrían cerrar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial, Hay varias opciones para seguir al equipo de Néstor Lorenzo vía streaming y canales oficiales de TV.
La Selección Colombia está pendiente también del partido entre Portugal y Uzbekistán, si los lusos vuelven a fallar, Colombia estaría clasificado virtualmente a los 16vso de final.
Dónde ver EN VIVO por TV y streaming online Colombia vs. Congo
- Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
- Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,
- Colombia: Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+
- Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
A qué hora juegan Colombia vs. RD Congo
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 20:00 horas.
- Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 21:00 horas.
- Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 22:00 horas.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:00 horas.
- España: 02:00 horas.
RD Congo sorprendió empatando contra Portugal en el debut del Mundial.