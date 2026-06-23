Dónde ver Colombia vs. Congo HOY EN VIVO por el Mundial 2026: Canales y vía streaming

La Selección de Colombia enfrenta al RD Congo y hay varias opciones para seguir el encuentro EN VIVO vía TV y streaming.

La Selección de Colombia juega la segunda fecha contra RD Congo, los ‘cafeteros’ podrían cerrar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial, Hay varias opciones para seguir al equipo de Néstor Lorenzo vía streaming y canales oficiales de TV.

La Selección Colombia está pendiente también del partido entre Portugal y Uzbekistán, si los lusos vuelven a fallar, Colombia estaría clasificado virtualmente a los 16vso de final.

Dónde ver EN VIVO por TV y streaming online Colombia vs. Congo

Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+

TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+ Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,

Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno, Colombia: Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+

Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+ Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ España: DAZN, Movistar+, RTVE Play

DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

A qué hora juegan Colombia vs. RD Congo

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 20:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 21:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 22:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:00 horas.

España: 02:00 horas.