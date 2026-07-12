Toda Colombia sorprendida con el equipo histórico de Europa que evalúa firmar a James Rodríguez

Conoce los detalles y el histórico equipo de Europa que evalúa el fichaje de James Rodríguez tras su participación en el Mundial 2026.

Fue uno de los más apuntados luego de la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, pero… Al parecer no todos vieron una Copa del Mundo tan mala para James Rodríguez. Un equipo histórico de Europa evalúa firmar al ’10’ colombiano. ¿De quién se trata?

Con la premisa instalada de que fue el tercer y último Mundial que James jugó con Colombia, se tenían altas expectativas que no se cumplieron. El volante no registró goles ni asistencias y solo fue la figura del partido en uno de los cinco encuentros que disputó la ‘Tricolor’.

James Rodríguez fue la figura en el empate 0-0 entre la Selección Colombia y Portugal en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El portal ‘Sofa Score’ le dio 8.3 puntos, pero ni ante Ghana ni Suiza apareció con un aporte significativo. Era casi imposible pensar que el ’10’ volvería a jugar en Europa tras una Copa del Mundo muy floja… ¿O no?

El equipo histórico de Europa que evalúa firmar a James Rodríguez

James Rodríguez y Jimmy Butler en el Mundial. (Foto: Getty Images)

“La Lazio está evaluando a James Rodríguez mientras buscan fortalecer sus opciones ofensivas. El capitán de Colombia, ahora agente libre tras su paso por el Minnesota United, impresionó en la Copa del Mundo y está entre los perfiles que actualmente está monitoreando el club italiano”, publicó en X el periodista especializado en fichajes Rudy Galetti.

Este fue el último salario de James Rodríguez

El útimo equipo de James antes del Mundial 2026 fue el Minnesota United FC de la MLS. No solo sorprendió que tan solo registró dos asistencias y 274 minutos en ocho partidos, la guía de salarios oficial de la Liga de Estados Unidos publicó que el ’10’ ganaba un salario anual $684.000 dólares con compensación garantizada en un contrato que firmó por seis meses.

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