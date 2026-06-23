Predicción Mundial 2026: Resultado exacto de Colombia vs. Congo por el Grupo K, según la IA

Colombia enfrenta a RD Congo en el Mundial y son favoritos en la previa según análisis de prensa, hinchas e IA, quiénes dan resultado exacto.

La Selección Colombia podría clasificar a los 16vos de final del Mundial si logra vencer a RD Congo en esta jornada, y según varios análisis, los sudamericanos son favoritos. La Inteligencia Artificial le da victoria cerrada a los ‘cafeteros’.

Según la Inteligencia Artificial, la Selección Colombia ganará 2-1 a Congo, lo que lo pondría ya en la siguiente ronda del Mundial. Según la herramienta, los goles los anotarán Luis Díaz y Jhon Arias.

La potencia física del Congo ya se vio en el partido contra Portugal, los lusos llegaron como favoritos pero los representantes de África estuvieron muy cerca de anotar en varias ocasiones.

Hinchas de Colombia pidieron no confiarse ya que en varios tramos del partido contra Uzbekistán, rival de menor dificultad que el RD Congo, se vieron complicados.

Una victoria lo pondría como clasificado en la siguiente ronda del Mundial, así mismo, en caso de que Portugal no gane hoy contra Uzbekistán, los de Néstor Lorenzo se asegurarían ser primeros en el grupo.

¿A qué hora juega Colombia vs. Congo por la fecha 2 del Mundial 2026?

La Selección de Colombia enfrenta al RD Congo este martes 23 de junio a las 21h00 (hora Col) por la segunda fecha del grupo K del Mundial. Portugal enfrenta a Uzbekistán.

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Selección Colombia ganó su fecha del debut. Foto: Getty

En resumen