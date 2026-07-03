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Dónde ver Colombia vs. Ghana por los 16vos del Mundial: Canales de TV y vía streaming

La Selección de Colombia juega los 16vos de final contra Ghana para seguir en el Mundial y hay varias opciones para verlo EN VIVO.

Dónde ver Colombia vs. Ghana por los 16vos del Mundial: Canales y vía streaming
Dónde ver Colombia vs. Ghana por los 16vos del Mundial: Canales y vía streaming

La Selección de Colombia se juega seguir en el Mundial 2026 cuando enfrente a Ghana por los 16vos de final. Los ‘cafeteros’ son otra vez favoritos aunque Ghana demostró que puede complicar a cualquier rival.

Ghana clasificó como mejor tercero tras ganar a Panamá y empatar con Inglaterra en fase de grupos, Colombia por su parte se quedó con su grupo tras dos victorias y un empate.

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Colombia podría sumarse a Inglaterra, México, Francia, Portugal, España, Estados Unidos entre otras de las selecciones que ya están en los octavos de final del Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO por TV y streaming online Colombia vs. Ghana

  • Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
  • Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,
  • Colombia: Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+
  • Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

A qué hora juegan Colombia vs. Ghana

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 20:30 horas.
  • Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 21:30 horas.
  • Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 22:30 horas.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:30 horas.
  • España: 02:30 horas
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Colombia ganó su grupo del Mundial 2026. Foto: Getty.

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Gustavo Dávila
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