Dónde ver Colombia vs. Ghana por los 16vos del Mundial: Canales de TV y vía streaming

La Selección de Colombia se juega seguir en el Mundial 2026 cuando enfrente a Ghana por los 16vos de final. Los ‘cafeteros’ son otra vez favoritos aunque Ghana demostró que puede complicar a cualquier rival.
Ghana clasificó como mejor tercero tras ganar a Panamá y empatar con Inglaterra en fase de grupos, Colombia por su parte se quedó con su grupo tras dos victorias y un empate.
Colombia podría sumarse a Inglaterra, México, Francia, Portugal, España, Estados Unidos entre otras de las selecciones que ya están en los octavos de final del Mundial 2026.
Dónde ver EN VIVO por TV y streaming online Colombia vs. Ghana
- Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
- Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,
- Colombia: Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+
- Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
A qué hora juegan Colombia vs. Ghana
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 20:30 horas.
- Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 21:30 horas.
- Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 22:30 horas.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:30 horas.
- España: 02:30 horas
Colombia ganó su grupo del Mundial 2026. Foto: Getty.