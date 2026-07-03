Dónde ver Colombia vs. Ghana por los 16vos del Mundial: Canales de TV y vía streaming

La Selección de Colombia juega los 16vos de final contra Ghana para seguir en el Mundial y hay varias opciones para verlo EN VIVO.

La Selección de Colombia se juega seguir en el Mundial 2026 cuando enfrente a Ghana por los 16vos de final. Los ‘cafeteros’ son otra vez favoritos aunque Ghana demostró que puede complicar a cualquier rival.

Ghana clasificó como mejor tercero tras ganar a Panamá y empatar con Inglaterra en fase de grupos, Colombia por su parte se quedó con su grupo tras dos victorias y un empate.

Colombia podría sumarse a Inglaterra, México, Francia, Portugal, España, Estados Unidos entre otras de las selecciones que ya están en los octavos de final del Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO por TV y streaming online Colombia vs. Ghana

Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+

TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+ Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,

Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno, Colombia: Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+

Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+ Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ España: DAZN, Movistar+, RTVE Play

DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

A qué hora juegan Colombia vs. Ghana

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 20:30 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 21:30 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 22:30 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:30 horas.

España: 02:30 horas

Colombia ganó su grupo del Mundial 2026. Foto: Getty.