¿Contra quién juega Colombia en los 8vos de final del Mundial?

La Selección de Colombia sigue en carrera en el Mundial 2026 y ya tiene rival y fecha confirmada para la siguiente ronda del torneo.

La Selección de Colombia cumplió con la lógica y le ganó a Ghana para clasificar a los 8vos de final del Mundial 2026 y con esto ya tiene todo confirmado, incluyendo la selección rival en la siguiente ronda.

La Selección Colombia enfrentará a Suiza por los 8vos de final del Mundial la siguiente semana. Los ‘cafeteros’ tendrán que desplazarse hasta Vancouver – Canadá para el partido.

Colombia se mete a octavos de final con invicto en el torneo. Son tres victorias y un empate para los de Nestor Lorenzo por ahora y ahora serían una de las candidatas.

Suiza también tiene tres victorias y un empate, los europeos vienen de ganarle a Argelia en 16vos y ganaron su grupo compartido con Canadá, Bosnia y Qatar, contra quiénes igualaron.

Dónde y cuándo juega Colombia contra Suiza por los 8vos del Mundial

El martes 7 de julio está programado el partido de los 8vos de final contra Suiza, con rival a definirse con el ganador de esta noche. La hora del encuentro es a las 15h00.

Jhon Arias anotó un nuevo gol en el Mundial. Foto: Getty

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Dónde y cuándo juega Colombia contra Suiza por los 8vos del Mundial 2026

El martes 7 de julio está programado el partido de los 8vos de final contra Suiza, con rival a definirse con el ganador de esta noche. La hora del encuentro es a las 15h00.