¿Contra quién juega Colombia en los 8vos de final del Mundial?

La Selección de Colombia cumplió con la lógica y le ganó a Ghana para clasificar a los 8vos de final del Mundial 2026 y con esto ya tiene todo confirmado, incluyendo la selección rival en la siguiente ronda.
La Selección Colombia enfrentará a Suiza por los 8vos de final del Mundial la siguiente semana. Los ‘cafeteros’ tendrán que desplazarse hasta Vancouver – Canadá para el partido.
Colombia se mete a octavos de final con invicto en el torneo. Son tres victorias y un empate para los de Nestor Lorenzo por ahora y ahora serían una de las candidatas.
Suiza también tiene tres victorias y un empate, los europeos vienen de ganarle a Argelia en 16vos y ganaron su grupo compartido con Canadá, Bosnia y Qatar, contra quiénes igualaron.
Dónde y cuándo juega Colombia contra Suiza por los 8vos del Mundial
El martes 7 de julio está programado el partido de los 8vos de final contra Suiza, con rival a definirse con el ganador de esta noche. La hora del encuentro es a las 15h00.
Jhon Arias anotó un nuevo gol en el Mundial. Foto: Getty
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Dónde y cuándo juega Colombia contra Suiza por los 8vos del Mundial 2026
El martes 7 de julio está programado el partido de los 8vos de final contra Suiza, con rival a definirse con el ganador de esta noche. La hora del encuentro es a las 15h00.