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Colombia ya tiene rival y fecha para los 8vos de final del Mundial 2026

La Selección de Colombia sigue en carrera en el Mundial 2026 y ya tiene rival y fecha confirmada para la siguiente ronda del torneo.

¿Contra quién juega Colombia en los 8vos de final del Mundial?
¿Contra quién juega Colombia en los 8vos de final del Mundial?

La Selección de Colombia cumplió con la lógica y le ganó a Ghana para clasificar a los 8vos de final del Mundial 2026 y con esto ya tiene todo confirmado, incluyendo la selección rival en la siguiente ronda.

La Selección Colombia enfrentará a Suiza por los 8vos de final del Mundial la siguiente semana. Los ‘cafeteros’ tendrán que desplazarse hasta Vancouver – Canadá para el partido.

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Colombia se mete a octavos de final con invicto en el torneo. Son tres victorias y un empate para los de Nestor Lorenzo por ahora y ahora serían una de las candidatas.

Suiza también tiene tres victorias y un empate, los europeos vienen de ganarle a Argelia en 16vos y ganaron su grupo compartido con Canadá, Bosnia y Qatar, contra quiénes igualaron.

Dónde y cuándo juega Colombia contra Suiza por los 8vos del Mundial

El martes 7 de julio está programado el partido de los 8vos de final contra Suiza, con rival a definirse con el ganador de esta noche. La hora del encuentro es a las 15h00.

Jhon Arias anotó un nuevo gol en el Mundial. Foto: Getty

Jhon Arias anotó un nuevo gol en el Mundial. Foto: Getty

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Dónde y cuándo juega Colombia contra Suiza por los 8vos del Mundial 2026

El martes 7 de julio está programado el partido de los 8vos de final contra Suiza, con rival a definirse con el ganador de esta noche. La hora del encuentro es a las 15h00.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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