OFICIAL: La FEF rompe el silencio sobre las supuestas amenazas a jugadores de Selección de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol emitió un comunicado oficial sobre las supuestas amenazas en el Mundial y otros temas.

Lo que empezó como un rumor de redes luego confirmado por algunos medios terminará en una investigación, y es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha emitido un comunicado oficial sobre las supuestas amenazas a los jugadores de la Selección de Ecuador contra México en 16vos del Mundial.

Mediante un comunicado oficial dieron a conocer que FEF pidió a FIFA que realice una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes, durante y después del partido “incluyendo los que podrían haber afectado la seguridad de los hinchas y jugadores”,

Con esto la FEF reconoce que da, al menos un mínimo de veracidad, a la información dada por varios medios y periodistas, entre ellos el comunicador Carlos Vera.

La información que fue tomando forma fue que hasta cinco jugadores de Ecuador fueron contactados por grupos armados previo al partido contra los anfitriones del encuentro.

Otro de los temas de interés tratados en el comunicado giraba en torno a la contratación del nuevo cuerpo técnico, revelando que buscan contactar al nuevo DT lo más pronto posible.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.