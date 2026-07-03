Suena para dirigir a Ecuador y esto hizo Marcelo Gallardo en pleno Mundial

La Selección de Ecuador estaría pensando en Marcelyo Gallardo como su nuevo entrenador y ahora el DT argentino tuvo viral gesto.

Si hay un nombre que ha sorprendido entre la lista de supuestos candidatos a la Selección de Ecuador ese es el de Marcelo Gallardo. El ex River Plate está libre y ahora ha tenido un gesto que alimenta los rumores de una posible llegada a la Tri.

Marcelo Gallardo anunció que dejaba la cadena internacional ESPN. El DT tenía proyectado ser comentarista del Mundial durante al menos la campaña de Argentina pero ahora de forma abrupta dejó el canal.

Muchos vieron esto como una señal de que Gallardo volvería a la actividad profesional. Desde que dejó River Plate hace meses se encuentra como agente libre.

Más allá de los rumores y la coincidencia de la salida de Gallardo en ESPN, es algo complicado que el DT argentino asuma el cargo para reemplazar a Sebastián Beccacece.

En tema salarial, Marcelo Gallardo cobra más de los 2. 4 millones de dólares que le pagaban a Beccacece en Ecuador. En lo deportivo, habrá que ver si el campeón de todo con River quiere sacrificar el día a día de los clubes por una selección.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.

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"LA VERDAD QUE FUE UN GUSTO TRABAJAR CON MARCELO", un lindo mensaje de Carlos Tevez y el gran trabajo en conjunto con Gallardo en la Copa del Mundo.



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En resumen