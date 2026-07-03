Suena para dirigir a Ecuador y esto hizo Marcelo Gallardo en pleno Mundial

Si hay un nombre que ha sorprendido entre la lista de supuestos candidatos a la Selección de Ecuador ese es el de Marcelo Gallardo. El ex River Plate está libre y ahora ha tenido un gesto que alimenta los rumores de una posible llegada a la Tri.
Marcelo Gallardo anunció que dejaba la cadena internacional ESPN. El DT tenía proyectado ser comentarista del Mundial durante al menos la campaña de Argentina pero ahora de forma abrupta dejó el canal.
Muchos vieron esto como una señal de que Gallardo volvería a la actividad profesional. Desde que dejó River Plate hace meses se encuentra como agente libre.
Más allá de los rumores y la coincidencia de la salida de Gallardo en ESPN, es algo complicado que el DT argentino asuma el cargo para reemplazar a Sebastián Beccacece.
En tema salarial, Marcelo Gallardo cobra más de los 2. 4 millones de dólares que le pagaban a Beccacece en Ecuador. En lo deportivo, habrá que ver si el campeón de todo con River quiere sacrificar el día a día de los clubes por una selección.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?
Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.
Se pudrió todo: Revelan los grupos que se armaron dentro del camerino de Ecuador en el Mundial
"LA VERDAD QUE FUE UN GUSTO TRABAJAR CON MARCELO", un lindo mensaje de Carlos Tevez y el gran trabajo en conjunto con Gallardo en la Copa del Mundo.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026
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En resumen
- Marcelo Gallardo se encuentra en el centro de la escena futbolística sudamericana tras realizar un sorpresivo gesto que avivó con fuerza los rumores sobre su posible llegada al banquillo de la Selección de Ecuador.
- El icónico director técnico argentino, de enorme y laureado pasado en River Plate, se convirtió de inmediato en el candidato de ensueño para la afición tricolor tras confirmarse la salida de Sebastián Beccacece luego de la eliminación mundialista.
- Esta sutil pero significativa acción del ‘Muñeco’ ha desatado una ola de especulaciones en los medios de comunicación y plataformas digitales, donde se analiza si la FEF ya inició contactos formales para asegurar su contratación.