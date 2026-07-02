Fin de la espera: John Durán ya encontró nuevo equipo en pleno Mundial

El extremo colombiano John Durán habría encontrado ya un nuevo equipo, mientras ve de lejos a la Selección Colombia en el Mundial.

Jhon Durán y su futuro era otro de los pendientes en el fútbol colombiano y es que tras quedarse sin Mundial estaba analizando su futuro. El extremo habría ya arreglado con su nuevo club.

Jhon Durán sería nuevo jugador del Galatasaray de Turquía, finalmente el colombiano recibió el visto bueno de la directiva y entrenador para que llegue al vigente campeón de la Superliga.

El colombiano en principio había sido rechazado por el entrenador, quién había advertido que si se daba el fichaje, no iba a tener minutos. La llegada al Galatasaray sería a manera de cesión con opción de compra.

El jugador sigue perteneciendo al Al Nassr de Arabia Saudita, el campeón árabe no lo tiene en planes pero espera recibir los 21 millones de dólares que pagó en su principio.

Durán fue rechazado por el Zenit quiénes no renovaron el préstamo y tampoco tuvo opciones de volver al Aston Villa de la Premier League, dónde fue goleador y figura.

Las estadísticas de Jhon Durán en este 2026

Entre Fenerbahce y Zenit, Jhon Durán alcanzó a jugar un total de 30 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 3 asistencias. Estuvo en cancha más de 1.400 minutos y su rendimiento no le permitió aunque sea entrenar para buscar un lugar en el Mundial.

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