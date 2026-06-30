Dónde ver Ecuador vs. México EN VIVO HOY por los 16vos de final del Mundial 2026

La Selección de Ecuador enfrentará a México por los 16vos del Mundial y hay varias opciones para ver el partido EN VIVO.

La Selección de Ecuador enfrenta a México este martes en los 16vos de final, encuentro que desde la previa ya tiene algunas provocaciones por parte de hinchas, prensa, líderes de opinión, ex jugadores y más. El encuentro tiene varias opciones para ser visto en vivo, tanto por TV como aplicativos streaming.

En Ecuador solo tienen la duda de Piero Hincapié, el lateral ecuatoriano tiene una sobrecarga y será esperado hasta el final para que llegue con las mejores condiciones. El resto sería el mismo once titular que le ganó a Alemania en el cierre de la fase de grupos.

¿Qué canales pasarán el partido de México vs Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Estos son las señales de México y Ecuador que transmitirán los partidos de los 16avos del Mundial 2026:

Ecuador | DGO, DSports, Paramount+, Teleamazonas

México | VIX Premium

¿Qué día y a qué hora jugarán México vs Ecuador por los 16avos del Mundial 2026?

Ecuador jugará contra México en los 16avos del Mundial 2026 el próximo martes, 30 de junio de 2026. El partido se disputará en estadio Azteca desde las 20H00 (EC). Será el encuentro que cierre la jornada. Estos son los horarios en el resto del Mundo:

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (01/07)

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