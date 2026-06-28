Mientras Sebastián Beccacece cobra 2,4 millones en Ecuador, revelan el salario que gana el DT de México

La Selección de Ecuador enfrenta a México en los 16vos del Mundial y revelan cuánto ganan Beccacece y Javier Aguirre.

La Selección de Ecuador enfrentará a México este martes por los 16vos del Mundial 2026, y desde la previa empiezan las comparaciones. En el tema del salario que perciben tanto Sebastián Beccacece como Javier Aguirre, no hay mucha diferencia como si hubo en los otros partidos.

Sebastián Beccacece cobra cerca de 2.4 millones de dólares al año, mientras que Javier Aguirre en México gana alrededor de los 2.9 millones al año. En los primeros partidos, había diferencias mayores entre el argentino y sus colegas de Costa de Marfil, Curazao y Alemania.

En tema de logros, la Selección de México ha ganado dos Copa Oro y una Liga de Naciones con Aguirre como DT, a nivel de clubes también ha ganado títulos con Pachuca y Monterrey.

Beccacece por su parte tiene la Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia y como asistente técnico ganó dos Copa América. Ecuador llegó con 4 puntos en 3 partidos mientras que México sumó pleno de victorias en la fase de grupos.

¿Qué canales pasarán el partido de México vs Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Estos son las señales de México y Ecuador que transmitirán los partidos de los 16avos del Mundial 2026:

Ecuador | DGO, DSports, Paramount+, Teleamazonas

México | VIX Premium

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