Las alineaciones de Turquía vs. Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026

Turquía y Paraguay miden fuerzas esta noche en el Estadio San Francisco. Las alineaciones titulares ya fueron confirmadas, así que a continuación descubre los detalles.

Turquía y Paraguay se ven las caras. El Estadio San Francisco será testigo del encuentro que cierre con la jornada de hoy en el Mundial 2026 y claramente es uno de los duelos más esperados. Por ello es que ahora se ha podido confirmar las alineaciones de ambas selecciones que necesitan el triunfo de todas maneras porque en el debut perdieron ante Australia y Estados Unidos, respectivamente.

En cuanto a Turquía, los liderados técnicamente por Vincenzo Montella formarán con el mejor 11 titular posible en esta fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026. Dicho esto, la alineación estelar será con Uğurcan Çakır; Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün y Ferdi Kadıoğlu.

Fuente: Selección Turquía.

Por otro lado, Paraguay pone toda la carne en el asador y por ende es que Gustavo Alfaro evidenciará sus mejores cartas en el equipo titular de esta noche en el Estadio San Francisco con la siguiente alineación: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Andres Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso e Isidro Pitta.

Fuente: @Albirroja.

¿A qué hora juegan Turquía vs. Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026?

20:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

21:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

22:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

23:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

00:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (20/06)

05:00 | España (20/06)

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¿Dónde ver Turquía vs. Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026?

Perú | América TV, América TVGO, DirecTV, DGO y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+

Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+

Colombia | DirecTV, DGO y Paramount+

Chile | DirecTV, DGO y Paramount+

Venezuela | DirecTV, DGO y Paramount+

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV

Paraguay | GEN y POPU TV

España | DAZN y Movistar+

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