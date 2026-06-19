La Inteligencia Artificial escogió al vencedor del duelo entre Turquía vs. Paraguay. Además, se mandó con el resultado exacto antes del pitazo inicial en el Estadio San Francisco.

Turquía y Paraguay se enfrentan el día de hoy por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026. Si bien todavía no empieza el encuentro y existen diversos análisis respecto a cómo podría darse el trámite entre ambas selecciones, gracias a una predicción de la Inteligencia Artificial podemos conocer el resultado exacto y las razones por las que se daría el triunfo de un equipo en específico.

Repasando un poco los antecedentes más cercanos de los dos equipos, Turquía perdió sorpresivamente por 2-0 frente a Australia en el estreno del Mundial 2026 y dejó diversas dudas sobre el rendimiento del plantel. Por otro lado, Paraguay sufrió una durísima caída ante Estados Unidos por 4-1 y ahora deberán mostrar un rostro muy distinto si es que aún sueñan con la posibilidad de clasificación.

Dicho todo esto, la Inteligencia Artificial indica que Turquía logrará el triunfo esta noche frente a Paraguay en un resultado muy ajustado. Será un 2-1 a favor de los liderados por Vincenzo Montella gracias al poderío ofensivo con el que cuentan en la actualidad a diferencia de las individualidades de los guaraníes. Pese a indicar que el duelo se mostrará parejo, los europeos serán los vencedores.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Turquía ante Paraguay

Turquía posee un arsenal ofensivo de primer nivel. Jugadores como Arda Güler , el desequilibrante Kenan Yildiz y el goleador Kerem Aktürkoğlu le otorgan a los europeos una capacidad de creación y definición que Paraguay no tiene. Ante la urgencia de ganar, esta calidad individual en el último tercio del campo será la clave para abrir el marcador.

posee un arsenal ofensivo de primer nivel. Jugadores como , el desequilibrante y el goleador le otorgan a los europeos una capacidad de creación y definición que no tiene. Ante la urgencia de ganar, esta calidad individual en el último tercio del campo será la clave para abrir el marcador. Durante las Eliminatorias Sudamericanas, Paraguay fue un muro presumiendo de la mejor defensa al encajar apenas 0.56 goles por partido. Sin embargo, los cuatro goles recibidos ante Estados Unidos demostraron que ese bloque liderado por Gustavo Alfaro ha perdido fiabilidad. Si Estados Unidos logró hacerles daño con velocidad, los creativos turcos también encontrarán huecos en la zona defensiva guaraní.

fue un muro presumiendo de la mejor defensa al encajar apenas 0.56 goles por partido. Sin embargo, los cuatro goles recibidos ante demostraron que ese bloque liderado por ha perdido fiabilidad. Si Estados Unidos logró hacerles daño con velocidad, los creativos turcos también encontrarán huecos en la zona defensiva guaraní. El modelo proyecta un 2-1 en lugar de un triunfo con el arco en cero para Turquía porque los europeos tampoco defienden bien. Pese a dominar la posesión contra Australia, encajaron dos goles. Paraguay demostró que puede lastimar en transiciones rápidas gracias a la habilidad de Julio Enciso y Miguel Almirón. Además, la urgencia de ambas selecciones provocará un choque más abierto de lo habitual, aumentando las probabilidades de que la ‘Albirroja’ logre marcar durante los 90 minutos de juego.

¿A qué hora juegan Turquía vs. Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026?

20:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

21:00| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

22:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

23:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

00:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (20/06)

05:00 | España (20/06)

¿Dónde ver Turquía vs. Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026?

Perú | América TV, América TVGO, DirecTV, DGO y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+

Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+

Colombia | DirecTV, DGO y Paramount+

Chile | DirecTV, DGO y Paramount+

Venezuela | DirecTV, DGO y Paramount+

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV

Paraguay | GEN y POPU TV

España | DAZN y Movistar+

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