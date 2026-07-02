España y Austria se enfrentan este jueves en Los Ángeles por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

España y Austria protagonizarán este jueves uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles, será el escenario de un duelo en el que ambas selecciones buscarán dar un nuevo paso hacia el sueño mundialista.

La ‘Roja’ europea llega como favorita tras completar una sólida fase de grupos, en la que terminó como líder del Grupo H con siete puntos. Austria, por su parte, selló su clasificación luego de finalizar en el segundo lugar del Grupo J, únicamente por detrás de la vigente campeona del mundo, Argentina.

Con figuras de primer nivel en ambos planteles, el encuentro promete ser uno de los más intensos de la ronda de eliminación directa. El ganador de la llave avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia en busca de un cupo entre los ocho mejores del Mundial 2026.

España llega como candidata al choque ante Austria (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images).

A qué hora juegan España vs. Austria

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

Dónde ver EN VIVO España vs. Austria por el Mundial 2026

México: TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX.

TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX. Argentina: Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DGO, DSports, y Paramount+.

Teleamazonas, DGO, DSports, y Paramount+. Perú: América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Paraguay: GEN, El Trece y Unicanal

GEN, El Trece y Unicanal España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.