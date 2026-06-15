Dónde ver EN VIVO España vs Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

España debuta en el Mundial 2026 contra la Selección de Cabo Verde en el estreno del grupo H. Los campeones de Europa son los máximos candidatos a quedarse con el campeonato.

Este lunes 15 de junio de 2026 salta a la cancha uno de los equipos candidatos quedarse con la Copa del Mundo en esta edición. La Selección de España hace su gran estreno contra la debutante Cabo Verde en un partido que inicia el grupo H en este Mundial.

La Selección de España llega a esta Copa del Mundo con una generación que viene dando un gran nivel en la élite, y aunque Lamine Yamal no jugará en el estreno, el equipo español sigue siendo muy peligroso en el ataque. Se espera un encuentro de varios goles.

¿A qué hora juegan España vs Cabo Verde por el grupo H del Mundial 2026?

09:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 10:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

| México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 11:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

| Panamá, Colombia, Ecuador y Perú 12:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela

| Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela 13:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 18:00 | España

¿Dónde ver España vs Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026?

Sudamérica | Dsports, DGO, Paramount+, DAZN y DirecTV 4K

Argentina | DSports, DGO, Paramount+

Ecuador |DSports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

Paraguay | Tigo Sports

Bolivia | DSports, Unitel

México | Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Estados Unidos | Fox, Peacock, Fox One, Telemundo, Fox Sports 4K, Fubo Sports y Fox 4K

Centroamérica | Tigo Sports y Tigo Sports App

España | DAZN, DAZN Mundial y La 1 de TVE

Posibles alineaciones de Costa de Marfil y Ecuador

Posible XI de España: Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Pedri, Ferran, Oyarzabal y Baena

Posible XI de Cabo Verde: Vozinha, Pina, Lopes, Borges, Cabral, Arcanjo, Pina, Duarte, Mendes, Livramento y Cabral