Dónde ver EN VIVO España vs Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Este lunes 15 de junio de 2026 salta a la cancha uno de los equipos candidatos quedarse con la Copa del Mundo en esta edición. La Selección de España hace su gran estreno contra la debutante Cabo Verde en un partido que inicia el grupo H en este Mundial.
La Selección de España llega a esta Copa del Mundo con una generación que viene dando un gran nivel en la élite, y aunque Lamine Yamal no jugará en el estreno, el equipo español sigue siendo muy peligroso en el ataque. Se espera un encuentro de varios goles.
¿A qué hora juegan España vs Cabo Verde por el grupo H del Mundial 2026?
- 09:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 10:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 11:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú
- 12:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela
- 13:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 18:00 | España
¿Dónde ver España vs Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026?
- Sudamérica | Dsports, DGO, Paramount+, DAZN y DirecTV 4K
- Argentina | DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador |DSports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
- Paraguay | Tigo Sports
- Bolivia | DSports, Unitel
- México | Pase Mundial 2026 (ViX Premium)
- Estados Unidos | Fox, Peacock, Fox One, Telemundo, Fox Sports 4K, Fubo Sports y Fox 4K
- Centroamérica | Tigo Sports y Tigo Sports App
- España | DAZN, DAZN Mundial y La 1 de TVE
Posibles alineaciones de Costa de Marfil y Ecuador
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Posible XI de España: Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Pedri, Ferran, Oyarzabal y Baena
Posible XI de Cabo Verde: Vozinha, Pina, Lopes, Borges, Cabral, Arcanjo, Pina, Duarte, Mendes, Livramento y Cabral