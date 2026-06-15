El fichaje de Cucurella por Real Madrid divide a España a horas del debut en el Mundial 2026

España tendrá su debut por la Copa del Mundo en las próximas horas. Lo hará ante Cabo Verde y en un contexto donde Marc Cucurella es el gran protagonista del día. El fichaje exprés del Real Madrid a costa del Chelsea divide opiniones en el territorio ibérico. Ya no habrá Mundiales sin jugadores de los blancos en La Roja.

Esta historia comienza para muchos con la convocatoria de Luis De La Fuente. Una donde no había jugadores del Real Madrid y en un hecho que generó malestar en buena parte de los hinchas merengues. Pese a tener ya cerrados igualmente a jugadores como Ibrahima Konaté, Bernardo Silva o Denzel Dumfries, solo el jugador del Chelsea ya fue anunciado por la Casa Blanca. Todo el día del debut por la Copa del Mundo, repetimos.

“El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032”, dictaban desde las cuentas en redes sociales del club. El traspaso se cierra en sumas cercanas a los 60 millones de euros. Las reacciones no se hicieron esperar.

Por las publicaciones de la Casa Blanca se encuentran dos tipos de comentarios. Unos a favor de un fichaje estratégico y que se entiende como una ‘venganza’ perfecta por la ausencia de madridistas en la lista de Luis De La Fuente. Otros indican que se trata de un anuncio innecesario en esta fecha y que desvía el foco a horas de que juegue una de las grandes candidatas al torneo.

Cucurella, primer fichaje del nuevo Real Madrid: GETTY

Con el fichaje de Cucurella, son ya 11 los jugadores que están convocados al Mundial. Un hecho no menor teniendo en cuenta que LaLiga española podría aplazar el primer partido de los blancos la próxima campaña si es que varios de estos llegan a instancias finales del certamen por Estados Unidos. Malestar y alegría en España por el fichaje de Marc por el Real Madrid. Firma hasta 2032.

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Posibles alineaciones de España vs. Cabo Verde

Según los reportes de los últimos entrenamientos de La Roja, se espera que España inicie con Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Baena, Oyarzabal y Ferran Torres de arranque. Un once competitivo y donde solamente se echa en falta la ausencia de Lamine Yamal a gran escala junto a la de Nico Williams. Podrían sumar minutos en el mejor de los casos, más no como titulares.

En cuanto al equipo africano se refiere, las proyecciones de la prensa apuntan a un once conformado por: Vozinha; Moreira, Costa, Pico, Paulo; Semedo, Pina; Mendes, Monteiro, Cabral y Dailon. Fueron la gran revelación de las Eliminatorias de África y debutan en el gran torneo en un grupo lleno de rivales de peso. Tras medirse con España, loarán ante Uruguay y Arabia Saudita.

Datos claves

El Real Madrid fichó a Marc Cucurella procedente del Chelsea por 60 millones de euros.

fichó a procedente del Chelsea por 60 millones de euros. Marc Cucurella firmó un contrato por seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032 .

firmó un contrato por seis temporadas, hasta el . España debuta hoy en la Copa del Mundo enfrentando a la selección de Cabo Verde.