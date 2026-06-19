Dónde ver EN VIVO HOY Turquía vs. Paraguay por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026

La Selección de Paraguay se quiere recuperar de la goleada 4-1 sufrida vs. Estados Unidos y ahora enfrenta a Turquía por la fecha 2 del Mundial 2026. El encuentro será transmitido por varios canales en distintos países para seguir el partido EN VIVO.
Turquía por su parte también arrancó el torneo perdiendo, los europeos empezaron con un sorpresivo 0-2 contra Australia. Ambos necesitan ganar para empatar en puntos a los de Oceanía.
¿A qué hora juega Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?
Estos son los horarios del partido entre Paraguay y Turquía:
|País
|Hora local
|Ecuador
|22h00
|Colombia y Perú
|22h00
|España
|05h00 (sábado 20 de junio)
|México
|21h00
|Estados Unidos
|23h00
|Paraguay
|00h00 (sábado 20 de junio)
¿Dónde ver el Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026
- Ecuador: disponible por DSports, con Teleamazonas transmitiendo en diferido.
- Colombia: se podrá ver por DSports y Win Sports.
- Perú: disponible por DSports y América TV, además de la app América TV GO.
- Paraguay: los aficionados podrán seguir el partido a través de Telefuturo, Tigo Sports, GEN y la plataforma Tigo Sports App.
- México: la transmisión estará disponible por Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.
- España: la señal oficial corresponde a DAZN.
- Estados Unidos: el partido se transmitirá por FS1 y Telemundo.