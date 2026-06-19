Dónde ver EN VIVO HOY Turquía vs. Paraguay por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026

La Selección de Paraguay enfrenta a Turquía y hay varias opciones para seguir el partido EN VIVO HOY por la segunda fecha del Mundial.

La Selección de Paraguay se quiere recuperar de la goleada 4-1 sufrida vs. Estados Unidos y ahora enfrenta a Turquía por la fecha 2 del Mundial 2026. El encuentro será transmitido por varios canales en distintos países para seguir el partido EN VIVO.

Turquía por su parte también arrancó el torneo perdiendo, los europeos empezaron con un sorpresivo 0-2 contra Australia. Ambos necesitan ganar para empatar en puntos a los de Oceanía.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?

Estos son los horarios del partido entre Paraguay y Turquía:

País Hora local Ecuador 22h00 Colombia y Perú 22h00 España 05h00 (sábado 20 de junio) México 21h00 Estados Unidos 23h00 Paraguay 00h00 (sábado 20 de junio)

¿Dónde ver el Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026