Noruega e Inglaterra se ven las caras este sábado en un choque de alto calibre por los cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección de Noruega y la Selección de Inglaterra protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. En juego estará un boleto a las semifinales, donde el ganador se medirá con el vencedor de la llave entre Argentina y Suiza.

Los Vikingos llegan en un momento extraordinario tras eliminar a Costa de Marfil y dar uno de los grandes golpes al dejar en el camino a Brasil. Del otro lado estará Inglaterra, que ratificó su candidatura al título luego de superar con autoridad a RD Congo y México en las rondas anteriores.

El encuentro promete emociones de principio a fin, con un atractivo especial en ataque: el duelo entre dos de los mejores goleadores del mundo, Erling Haaland y Harry Kane, quienes buscarán liderar a sus selecciones hacia las semifinales de la Copa del Mundo.

Erling Haaland y Harry Kane cara a cara este sábado en Miami (Getty Images).

A qué hora juegan Noruega vs. Inglaterra

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 15:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 16:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 17:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:00 horas.

España: 23:00 horas.

Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Inglaterra: TV y streaming

México: TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y Vix Premium

TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y Vix Premium Argentina: Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: DSports, DGO y Paramount+.

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GEN España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.

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