Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Países Bajos y Suecia animarán uno de los duelos más electrizantes de este sábado en el Mundial 2026.

Países Bajos y Suecia protagonizarán este sábado uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, en un duelo que podría comenzar a definir el rumbo de ambas selecciones hacia los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Los neerlandeses llegan al Houston Stadium precedidos por un aguerrido empate 2-2 ante Japón en su estreno, mientras que los suecos debutaron con autoridad al golear 5-1 a Túnez y quedaron como líderes de su zona.

La Oranje dejó buenas sensaciones ante los nipones, aunque también evidenció algunas fragilidades defensivas que buscará corregir ante un rival que llega fortalecido. El equipo neerlandés necesita sí o sí conseguir un triunfo para no comprometer sus opciones de clasificación, considerando que Japón es uno de los rivales más fuertes de la zona.

Por su parte, Suecia atraviesa un gran momento de confianza tras su prometedor estreno mundialista. Con figuras como Alexander Isaak y Viktor Gyökeres en ataque, los escandinavos buscarán dar el golpe de gracia y asegurar su boleto a la ronda de los 32 mejores.

Virgil Van Dijk y Viktor Gyökeres, cara a cara este sábado en el Mundial 2026.

A qué hora juegan Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 11:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 12:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 13:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas.

España: 19:00 horas.

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