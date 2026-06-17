Dónde ver EN VIVO Portugal vs RD Congo por el Grupo K del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Portugal sale a la cancha para jugar en el Mundial 2026. Y estos son los canales para ver el estreno ante RD. Congo.

Este miércoles 17 de junio de 2026 se da el debut de uno de los grandes candidatos a pelear en este Mundial como Portugal. El equipo de Cristiano Ronaldo quiere sumar su primera estrella del mundo y para eso necesita hacer un gran debut contra RD. Congo.

La Selección de Portugal llega a este partido sabiendo que tiene que ganar en un grupo muy competitivo, puesto que, del otro lado está la Selección de Colombia, que también busca el primer lugar de la zona. Una victoria en el estreno siempre es clave.

¿A qué hora juegan Portugal vs RD. Congo por el grupo K del Mundial 2026?

10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 11:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

| México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 12:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

| Panamá, Colombia, Ecuador y Perú 13:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela

| Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela 14:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 19:00 | España

¿Dónde ver Portugal vs RD. Congo por el Grupo K del Mundial 2026?

Sudamérica | Dsports, DGO, Paramount+, DAZN y DirecTV 4K

Argentina | DSports, DGO, Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Paramount+

Colombia | DSports, DGO, Paramount+

Paraguay | DSports, DGO

Bolivia | DSports, Unitel

México | Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Estados Unidos | Fox, Peacock, Fox One, Telemundo, Fox Sports 4K, Fubo Sports y Fox 4K

Centroamérica | Tigo Sports y Tigo Sports App

España | DAZN, DAZN Mundial

Posibles alineaciones de Portugal y RD. Congo

Posible XI de Portugal: Costa, Cancelo, Veiga, Inácio, Mendes, Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristano Ronaldo

Posible XI de RD. Congo: Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku, Sadiki, Moutoussamy, Mukau, Wissa y Bakambu