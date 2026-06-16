¿A cuántos goles está Kylian Mbappé de alcanzar a Miroslav Klose como máximo anotador en Mundiales?

Kylian Mbappé marcó un doblete y sigue a paso firme para convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Kylian Mbappé junto a la selección de Francia debutaron este martes en el Mundial 2026. Los actuales subcampeones del mundo y firmes candidatos a levantar el trofeo en Norteamérica derrotaron 3-1 a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, duelo que marcó el estreno de ambas selecciones en el Grupo I.

Pese a un primer tiempo dubitativo y de escaso poder ofensivo, los dirigidos por Didier Deschamps lucieron lo mejor de su repertorio en el complemento, y con anotaciones de Kylian Mbappé (x2) y Bradley Barcolá, sellaron un brillante triunfo antes los “Leones de Teranga”.

Más allá de los primeros tres puntos conseguidos por los europeos, la actuación de “Kiki” quedó entró en la historia del fútbol galo. Y es que el doblete ante Senegal elevó a la estrella del Real Madrid como el máximo goleador de la selección de Francia con 58 tantos, superando a Oliver Giroud.

Kylian Mbappé debutó con un soberbio doblete ante Senegal en el Mundial 2026 (Getty Images).

Klose 16, Mbappé 14, Messi 13…

Pero no sólo eso, sino que también Mbappé sigue muy de cerca el récord absoluto del alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales.

El exdelantero campeón en 2014 con los ‘Teutones’ llegó a los 16 goles en 4 participaciones en Copas del Mundo (entre 2002 y 2014). Este martes, y tras su doblete ante Senegal, Kylian Mbappé alcanzó la barrera de las 14 anotaciones, por lo que todo indica que el récord debería romperse en Norteamérica.

Publicidad

Pero el delantero francés no camina solo en el objetivo de ser el mayor goleador de los Mundiales. Y es que el argentino Lionel Messi también llega a Norteamérica en completa carrera por batir el récord: antes de su debut ante Argelia, el capitán y símbolo de la Albiceleste acumula 13 conquistas en Copas del Mundo. La batalla está librada.