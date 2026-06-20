Dónde ver EN VIVO Túnez vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Túnez y Japón se ven las caras en el Estadio Monterrey en lo que será el cierre la jornada mundialista de hoy. Entérate de los detalles para seguir este prometedor encuentro.

Túnez y Japón se ven las caras esta noche en el marco de la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026. El Estadio Monterrey será testigo del partido que termina con una jornada extensa y muy interesante que sin duda alguna sigue generando gran interés por el nivel de las selecciones. A continuación, no te pierdas los pormenores de los horarios establecidos y canales oficiales de transmisión.

Hablando de los antecedentes de ambos equipos, Túnez viene de una durísima derrota por 5-1 frente a Suecia y Japón igualó 2-2 ante Países Bajos en el estreno del campeonato. Con 3 puntos y 1 punto, respectivamente, en la tabla de posiciones del Grupo F del Mundial 2026, el partido del día de hoy será clave para determinar el posible destino de estas selecciones que piensan en la clasificación.

¿A qué hora juegan Túnez vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026?

21:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

22:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

23:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

00:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

01:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

06:00 | España (21/06)

¿Dónde ver Túnez vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026?

Perú | DirecTV, DGO y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+

Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+

Colombia | DirecTV, DGO y Paramount+

Chile | DirecTV, DGO y Paramount+

Venezuela | DirecTV, DGO y Paramount+

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV

Paraguay | GEN y POPU TV

España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Túnez vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026

Túnez | Abdelmouhib Chamakh; Mortadha Ben Ouanes, Omar Rekik, Montassar Talbi, Rayan Elloumi; Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri, Mohamed Mahmoud, Sebastian Tounekti; Ismaël Gharbi y Firas Chaouat. DT: Hervé Renard.

Japón | Zion Suzuki; Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe; Wataru Endo, Yukinari Sugawara, Kaishu Sano, Ao Tanaka; Yuito Suzuki, Takefusa Kubo y Koki Ogawa. DT: Hajime Moriyasu.

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