Dónde ver EN VIVO Suecia vs. Túnez por el Grupo F del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Hoy es el turno de que Suecia y Túnez se muestran en sociedad en el Estadio Monterrey. Ahora revisa cómo seguir este gran partido del Mundial 2026.

Suecia y Túnez se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026. El Estadio Monterrey es el elegido para albergar el encuentro que finalice la jornada dominical del torneo más importante de selecciones. Es así que para que no te pierdas ningún detalle de las transmisiones y de los horarios establecidos, conoce la información en el despliegue de la siguiente nota.

En cuanto al nivel de la selecciones, Suecia pinta como favorito en la previa al contar con jugadores muy importantes en su plantilla como Viktor Gyokeres y Alexander Isak, lo cual sin duda alguna los pone un paso por delante. Por otro lado, Túnez no pretende quedarse atrás y buscará dar la sorpresa del día en una zona del Mundial 2026 que parece ser bastante pareja en estos momentos.

¿A qué hora juegan Suecia vs. Túnez por el Grupo F del Mundial 2026?

19:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

20:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

21:00 | Colombia, Ecuador, Perú y Panamá,

22:00 | Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

23:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

04:00 | España (15/07)

¿Dónde ver Suecia vs. Túnez por el Grupo F del Mundial 2026?

Argentina | DSports y DGO

Chile | DSports y DGO

Colombia | DSports y DGO

Perú | Paramount +, DSports y DGO

Estados Unidos | Telemundo y FOX

México | VIX Premium

España | DAZN

Posibles alineaciones de Suecia vs. Túnez por el Grupo F del Mundial 2026

Suecia | Kristoffer Nordfeldt; Isak Hien, Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlström, Yasin Ayari, Benjamin Nygren; Alexander Bernhardsson, Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

Túnez | Abdelmouhib Chamakh; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Rani Khedira; Elias Achouri, Firas Chaouat e Ismaël Gharbi. DT: Sabri Lamouchi.

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