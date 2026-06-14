Dónde ver EN VIVO Suecia vs. Túnez por el Grupo F del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Suecia y Túnez se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026. El Estadio Monterrey es el elegido para albergar el encuentro que finalice la jornada dominical del torneo más importante de selecciones. Es así que para que no te pierdas ningún detalle de las transmisiones y de los horarios establecidos, conoce la información en el despliegue de la siguiente nota.
En cuanto al nivel de la selecciones, Suecia pinta como favorito en la previa al contar con jugadores muy importantes en su plantilla como Viktor Gyokeres y Alexander Isak, lo cual sin duda alguna los pone un paso por delante. Por otro lado, Túnez no pretende quedarse atrás y buscará dar la sorpresa del día en una zona del Mundial 2026 que parece ser bastante pareja en estos momentos.
¿A qué hora juegan Suecia vs. Túnez por el Grupo F del Mundial 2026?
- 19:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 20:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 21:00 | Colombia, Ecuador, Perú y Panamá,
- 22:00 | Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 23:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 04:00 | España (15/07)
¿Dónde ver Suecia vs. Túnez por el Grupo F del Mundial 2026?
- Argentina | DSports y DGO
- Chile | DSports y DGO
- Colombia | DSports y DGO
- Perú | Paramount +, DSports y DGO
- Estados Unidos | Telemundo y FOX
- México | VIX Premium
- España | DAZN
Posibles alineaciones de Suecia vs. Túnez por el Grupo F del Mundial 2026
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Suecia | Kristoffer Nordfeldt; Isak Hien, Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlström, Yasin Ayari, Benjamin Nygren; Alexander Bernhardsson, Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.
Túnez | Abdelmouhib Chamakh; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Rani Khedira; Elias Achouri, Firas Chaouat e Ismaël Gharbi. DT: Sabri Lamouchi.
DATOS CLAVES
- Suecia y Túnez juegan hoy por el Grupo F en el Estadio Monterrey.
- Viktor Gyökeres y Alexander Isak son las principales figuras de la selección de Suecia.
- 21:00 horas es el horario oficial del encuentro para Colombia, Perú y Ecuador.