Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026: canales de TV y streaming

Este viernes, Estados Unidos enfrenta a Australia en un duelo clave por el Grupo C del Mundial 2026.

Tras los tremendos triunfos de Canadá y México por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, ahora será el turno de Estados Unidos de ir a buscar de la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Este viernes, el conjunto de ‘USMNT’ enfrentará en un duelo clave a Australia en el Seattle Stadium. Los dirigidos por Mauricio Pochettino y liderados por Christian Pulisic y Weston McKennie, llegan impulsados tras aplastar 4-1 a Paraguay en el debut con un ofensivo estilo de juego y dinámica colectiva.

Australia, por su parte, vuelve a apostar por el orden táctico y la fortaleza física que le han permitido competir de igual a igual frente a selecciones de mayor jerarquía. Los Socceroos vencieron a Turquía en su estreno y saben que otro buen resultado los dejaría encaminado a la ronda de los 32 mejores.

Un triunfo frente a Australia, le daría la clasificación a Estados Unidos en el Grupo C (Getty Images).

A qué hora juegan Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Australia: Canales de TV y streaming

Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+

TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+ Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.

Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+. México: Vix México

Vix México Colombia: Canal RCN, DSports, DGO, Win Sports, Paramount+.

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