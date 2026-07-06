Quién es el árbitro del partido Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026

Adham Makhadmeh, árbitro jordano de 39 años, será el encargado de impartir justicia en el Estadio Seattle. Conoce mayores detalles de su formación y rendimiento durante el Mundial 2026.

El colegiado jordano Adham Makhadmeh será el encargado de impartir justicia el día de hoy en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. El Estadio Seattle recibirá un partido que llega manchado desde la previa por la polémica habilitación del goleador estadounidense Folarin Balogun tras haber sido expulsado en el anterior duelo. Conoce el historial y el perfil del juez asiático.

Estados Unidos y Bélgica chocarán en un duelo a todo o nada para seguir con vida en el Mundial 2026. Con los ojos de todo el planeta, y especialmente de Europa, posados sobre este encuentro, la FIFA designó al jordano Adham Makhadmeh para llevar las riendas del partido. ¿Quién es y cómo llega a este trascendental compromiso? Aquí te contamos todos los detalles.

Fuente: Getty Images.

¿Quién es Adham Makhadmeh?

A sus 39 años de edad, Adham Makhadmeh nació en la ciudad de Irbid está viviendo el pico máximo de su carrera. Aunque este Mundial 2026 es su primera experiencia en una competencia de tamaño nivel y de categoría absoluta, el juez jordano no es ningún improvisado ni nada por el estilo ya que ostenta el gafete FIFA desde 2013 y ha forjado una reputación de hierro en la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Su currículum internacional incluye:

Participaciones en la Copa del Mundo Sub-20 y en los Juegos Olímpicos .

y en los . Amplia experiencia en las Eliminatorias Asiáticas y la Copa Asiática .

y la . Presencia constante en la Champions League de la AFC, donde se dio el lujo de pitar la gran final de la edición del año 2017 entre el Al Hilal y el Urawa Red Diamonds.

El rodaje de Adham Makhadmeh en este Mundial 2026

La FIFA confía plenamente en el Adham Makhadmeh y prueba de ello es que este será su cuarto partido en el Mundial 2026. Un dato no menor es que ya el árbitro jornada ya sabe lo que es dirigir a uno de los equipos que saltará al césped en el Estadio Seattle. Sus antecedentes en este torneo son los siguientes:

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España 0-0 Cabo Verde | Fase de Grupos

Bélgica 5-1 Nueva Zelanda | Fase de Grupos

Inglaterra 2-1 RD Congo | Dieciseisavos de final

Fuente: Getty Images.

Radiografía estadística: el estilo de Adham Makhadmeh

Lejos de ser un árbitro de gatillo fácil, Adham Makhadmeh se caracteriza por priorizar el diálogo con los jugadores y siempre estar muy cerca de las jugadas para no dejar nada al azar, un sello muy propio del arbitraje asiático. Sin embargo, no le tiembla el pulso a la hora de imponer autoridad en partidos de alto voltaje. Sus números a nivel profesional son los siguientes:

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Categoría Estadística Partidos dirigidos 174 Tarjetas amarillas 623 Tarjetas rojas 27 Promedio de amarillas 3.5 por partido

Un clima hostil en el Estados Unidos vs. Bélgica: el ‘Caso Balogun’ que indigna a UEFA

El trabajo de Adham Makhadmeh será examinado con lupa desde el primer minuto y el motivo tiene nombre y apellido: Folarin Balogun. El delantero y máxima figura de Estados Unidos fue expulsado frente a Bosnia y Herzegovina por una dura e imprudente infracción. Sin embargo, en una decisión sin precedentes en lo que va del torneo, FIFA decidió indultarlo.

Amparándose en el artículo 27, el máximo organismo dictaminó que la suspensión del artillero queda “en suspenso por un periodo de prueba de un año” permitiéndole jugar ante Bélgica. Esta medida desató la furia de la UEFA, que ve con recelo esta inusual generosidad hacia el conjunto anfitrión. Con este mar de fondo, cualquier fallo de Adham Makhadmeh estará siendo observado.

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Trump llamó a Infantino para que le retiraran la sanción a Balogun.



"Vi la jugada. No era ni falta y ese árbitro es sospechoso. Tomó una decisión inexplicable. Balogun es nuestro mejor jugador y le enseñó la roja. Por eso pedí la revisión de la FIFA".pic.twitter.com/iU5IwiB0S9 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 6, 2026

Con Adham Makhadmeh: la terna arbitral para el partido en el Estadio Seattle

Para este desafío mayúsculo por uno de los boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, Adham Makhadmeh estará respaldado por un equipo de su entera confianza que dirá presente pronto en el Estadio Seattle.

Asistente 1 | Mohammad Alkalaf (Jordania)

Asistente 2 | Ahmad Alroalle (Jordania)

Cuarto árbitro | Pierre Atcho (Gabón)

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DATOS CLAVES