Estados Unidos y Bélgica se alistan para verse las caras esta noche en el Estadio Seattle. En una de llaves de los octavos de final del Mundial 2026, existen diversos análisis sobre el favoritismo de una selección ante otra gracias a los antecedentes mostrados en el torneo. Dicho esto, la Inteligencia Artificial analizó las posibilidades y descifró quién inscribirá su nombre en la siguiente ronda.

Recordemos que Estados Unidos viene de eliminar a Bosnia y Herzegovina y que Bélgica sacó adelante un gran partido frente a Senegal. Es así que ambos equipos llegan con la moral a tope para demostrar que quieren seguir en carrera en este Mundial 2026. No será para nada sencillo y desde ahora mismo es que gracias a la tecnología ya puedes empezar a conocer al vencedor de la contienda.

En base a los rendimientos mostrados en lo que va del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial determinó que Bélgica logrará un triunfo por 2-1 el día de hoy frente a Estados Unidos por los octavos de final. Si bien notamos que las dos selecciones podrán anotar en cualquier momento del encuentro, el poderío y la experiencia de los europeos se impondrá ante los norteamericanos.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Bélgica ante Estados Unidos

Apenas hace unos meses ( marzo de 2026 ), estas dos selecciones se vieron las caras en un amistoso en Atlanta . En aquel encuentro, Bélgica desnudó las carencias defensivas de Estados Unidos propinándole una dolorosa goleada por 5-2 con un doblete de Dodi Lukébakio . Si bien el contexto de un Mundial es distinto y han mejorado, esa vulnerabilidad ante transiciones rápidas es un patrón que los algoritmos castigan.

), estas dos selecciones se vieron las caras en un amistoso en . En aquel encuentro, desnudó las carencias defensivas de propinándole una dolorosa goleada por 5-2 con un doblete de . Si bien el contexto de un Mundial es distinto y han mejorado, esa vulnerabilidad ante transiciones rápidas es un patrón que los algoritmos castigan. La razón principal por la que se proyecta que Estados Unidos anote y mantenga el partido cerrado es la ofensiva que ha mostrado a lo largo del torneo ( 10 goles en la competencia ). La reciente y polémica anulación de la expulsión de Folarin Balogun por parte de la FIFA le devuelve a los de Mauricio Pochettino a su máximo referente en el área. Con su ‘9’ habilitado y creadores clave como Christian Pulisic y Malik Tillman , los norteamericanos garantizan peligro constante.

anote y mantenga el partido cerrado es la ofensiva que ha mostrado a lo largo del torneo ( ). La reciente y polémica anulación de la expulsión de por parte de la le devuelve a los de a su máximo referente en el área. Con su ‘9’ habilitado y creadores clave como y , los norteamericanos garantizan peligro constante. En conclusión, veremos un partido de ida y vuelta muy abierto. Estados Unidos saldrá a morder desde el inicio y es muy probable que logre anotar. Sin embargo, ninguna de las dos defensas ha dado grandes garantías en el torneo. Al final, la paciencia, la experiencia de Bélgica en estas instancias y la puntería de sus atacantes terminarán por imponerse en los últimos compases del juego para asegurar su pase a cuartos de final con un 2-1.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (07/07)

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026?

Perú | DSports, DGO y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos| FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+

Ecuador | Telea,azonas, DGO, DSports, Paramount+

Colombia | Radio Nacional de Colombia, DSports, DGO, Paramount+

Chile | Chilevisión, DSports, Paramount+

Venezuela | DSports, Paramount+

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, DSports, Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen, Trece, Unicanal

España | DAZN y Movistar+

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