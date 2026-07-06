Si Bélgica gana ante Estados Unidos: dónde y contra quién juega en cuartos de final del Mundial 2026

Bélgica buscará la clasificación esta noche ante Estados Unidos, así que veremos cómo sería su posible próximo itinerario en el Mundial 2026.

Bélgica se alista para dar una de las sorpresas de la jornada cuando enfrente el día de hoy a Estados Unidos. El objetivo del equipo europeo es conseguir el triunfo para sellar la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 y en base a dicho posible escenario es que ahora vamos detallar lo que se le vendría si es que al término del duelo en el Estadio Seattle consiguen lo mencionado.

En el caso de que efectivamente Bélgica derrote a Estados Unidos, ya sea en tiempo regular o en una hipotética definición por penales, clasificará a los cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará a España. Así es, la ‘Roja’ inscribió su nombre en dicha instancia luego de vencer hace unas horas a Portugal por 1-0 en el Estadio Dallas gracias a un heroico gol por parte de Mikel Merino.

Dicho todo esto, el enfrentamiento está programado para disputarse el próximo viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles. El recinto también conocido como SoFi Stadium cuenta con una capacidad total de 70 mil personas, así que desde ahora mismo la fiesta está totalmente asegurada para la selección que sea capaz de imponerse esta noche en el Estadio Seattle entre Estados Unidos y Bélgica.

Alineaciones confirmadas de Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026

Estados Unidos | Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman; Tyler Adamns, Weston McKennie, Malik Tilman; Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica | Thibaut Courtois; Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy; Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Amadou Onana; Leandro Trossard, Dodi Lukebakio y Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (07/07)

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¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026?

Perú | DSports, DGO y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos| FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+

Ecuador | Telea,azonas, DGO, DSports, Paramount+

Colombia | Radio Nacional de Colombia, DSports, DGO, Paramount+

Chile | Chilevisión, DSports, Paramount+

Venezuela | DSports, Paramount+

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, DSports, Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen, Trece, Unicanal

España | DAZN y Movistar+

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