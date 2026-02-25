Messi confirma que analizó jugar para España y no Argentina: “Pudo pasar”

A solo unos meses de la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, Lionel Andrés Messi reconoce que la historia del fútbol pudo haber cambiado prácticamente dos décadas atrás. En aquel entonces el argentino se encontraba cursando las inferiores de Barcelona mientras diferentes elementos de la selección española buscaban seducirle para que representase a La Roja. No niega que la idea se apareció por su cabeza y que pudo ocurrir de manera más que natural.

“De España en algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en el Barcelona y medio que me insinuaron. Es normal, pasaba con muchos chicos en esa época. Si bien soy argentino, obviamente, me había ido muy de chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí y estaba la posibilidad, podía llegar a pasar. Pero bueno, mi deseo siempre fue Argentina”, confesiones del argentino en un podcast donde junto a Nahuel Guzmán y otros hablaron de diferentes temáticas.

Por España el nombre de Messi empezó a ser noticia allá por el año 2002. Se hablaba de un juvenil capacitado para ganar todo tipo de partidos y de la siguiente gran promesa del fútbol mundial. Desde la Real Federación Española de Fútbol se dieron todo tipo de acercamientos con su entorno e igualmente buscaron ayuda en un Fútbol Club Barcelona que entendían que también se vería favorecido en caso de que Lionel se nacionaliza. Por suerte para Argentina esto no ocurrió.

Es imposible no nombrar en esta historia el famoso amistoso entre Argentina y Paraguay en el estadio de Argentinos Juniors por junio del 2004. Una jornada creada prácticamente de la nada y donde el cuerpo técnico de José Néstor Pékerman armó todo pensando en que Messi jugase su primer partido oficial con la Albiceleste. Esto bloqueaba cualquier intención de España de seducirle e igualmente empezaba un camino de éxitos con el combinado nacional que tuvo su punto de éxtasis en Qatar 2022.

Messi y España se medirán por tercera vez en marzo: GETTY

A lo largo de los últimos años Messi y España se midieron en dos ocasiones. Una en Madrid con marcador de 2 a 1 para los europeos y la famosa goleada de la Selección Argentina ante la vigente campeona del mundo en 2010 por 4 a 1. Veremos cómo se da el tercer asalto entre ambas partes a finales del mes de marzo y en una Finalissima donde hay título en juego. Leonel reconoce que podría estar viendo fecha al otro lado del tablero.

El partido que más sufrió Messi con Argentina

“Yo lo dije, ese partido contra México en Qatar fue decisivo y uno de los que más sufrimos. Lo hablábamos en el grupo. Era un partido en el que nos jugábamos muchísimo, pero teníamos que mirar todo lo que habíamos hecho antes”, confesaba el capitán de Argentina sobre una jornada qué sería vital para evitar lo que en ese momento se entendería como el mayor fracaso del combinado Albiceleste prácticamente 20 años.

La derrota frente a Arabia Saudita y la presión general teniendo en cuenta que se trataba de una de las últimas oportunidades para darle a Messi la Copa Mundial pesaron: “Veníamos de muchos partidos sin perder, no nos podía cambiar nada el partido con Arabia. Teníamos que volver a ser nosotros. Inconscientemente la cabeza te juega: decís que venís ganando, pero si pierdes, quedas afuera”.

