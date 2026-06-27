¿Dónde y en qué estadio juegan Colombia vs. Portugal con Cristiano Ronaldo por el Grupo K del Mundial 2026?

¿Ya tienes todo listo para ver a la 'Tricolor' frente al 'Bicho'? Conoce la sede, el imponente estadio y el horario de Colombia vs. Portugal.

Llegó la hora cero para el partido decisivo del Grupo K del Mundial 2026. La Selección Colombia y Portugal se enfrentan en el encuentro que definirá quién se queda con la primera posición de la zona, así que no hubo un mejor momento para que BOLAVIP diera los detalles de dónde y en qué estadio se juega.

En la previa, el partido entre Colombia y Portugal fue el que más requerimientos de entradas tuvo en el Mundial 2026. Fueron cinco millones de pedidos en 24 horas. Incluso, Roberto Martínez, entrenador del seleccionado portugués, tuvo que asegurar boletas cuanto antes para su familia.

Con este precedente se espera que a partir de las 6:30 P.M. haya un lleno total en el partido que define el líder del Grupo K. Mientras la Selección Colombia llegó con seis puntos por las victorias 3-1 y 1-0 ante Uzbekistán y República Democrática del Congo, respectivamente, Portugal arribó con cuatro unidades tras el empate 1-1 ante RD Congo y la victoria 5-0 a Uzbekistán.

¿Dónde y en qué estadio juegan Colombia vs. Portugal del Mundial 2026?

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)

El partido estelar del Grupo K del Mundial se jugará en Miami. Colombia y Portugal definirán quién clasifica primero a los 16avos de la Copa del Mundo 2026 en el estadio Hard Rock, que cuenta con una capacidad para 65.326 aficionados.

¿Cuántas veces se han enfrentado Colombia y Portugal?

El partido por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 es inédito. La Selección Colombia y Portugal nunca se han enfrentado ni en partidos oficiales ni encuentros amistosos FIFA. ¿Quién empezará a comandar el historial? Ese misterio estará por resolverse…

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